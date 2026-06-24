Premios Literarios de la Municipalidad de Santiago

Postulaciones hasta el 10 de julio.

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La Ilustre Municipalidad de Santiago lanzó la convocatoria oficial para participar de una nueva edición de los Premios Literarios de Santiago 2026 y competir en sus dos modalidades: el Premio Municipal de Literatura, que distinguirá obras publicadas en formato impreso entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2025, y que correspondan a la primera edición; y los Juegos Literarios Gabriela Mistral, para escritores con obras inéditas, es decir, que nunca han sido publicadas.

En el caso del Premio Municipal, las categorías aumentaron a nueve, respecto de la versión anterior, donde se podrá postular en los géneros de Novela, Cuento, Poesía, Ensayo, Periodístico, Literatura Infantil, Literatura Juvenil, Edición y Referencial.

En tanto, los Juegos Literarios Gabriela Mistral considera la categoría Juvenil para los géneros Cuento y Poesía; mientras que la categoría Adultos contempla los géneros Poesía, Cuentos, Novela y Guion.

Para el alcalde Mario Desbordes, “nuestra gestión tiene un fuerte compromiso con el desarrollo cultural. A través de estos premios, Santiago se consolida como una comuna que impulsa la creación literaria y abre la puerta al talento emergente en todo el país. De hecho, nos enorgullece mantener este galardón, que ha sido entregado a grandes escritores nacionales, previo a la consagración de sus carreras”.