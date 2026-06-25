Noche nerd en Mercado Urbano Tobalaba

Mercado Urbano Tobalaba, Av. Apoquindo 2730, Las Condes.

Miércoles 1 de julio – 19:00 horas .

Entradas AQUÍ.

El próximo 1 de julio, el MUT – Mercado Urbano Tobalaba recibirá una nueva edición de la Noche Nerd, dedicada a uno de los mayores enigmas de la ciencia: la consciencia humana.

La jornada reunirá a tres referentes internacionales en el estudio de la mente y la experiencia consciente. Entre ellos, Christopher Timmermann, codirector del Centro de Investigación de la Conciencia de UCL y uno de los principales investigadores del mundo en estados alterados de consciencia; Tristán Bekinschtein, profesor de la Universidad de Cambridge y director del Laboratorio de Conciencia y Cognición, reconocido por sus investigaciones sobre cómo surge y cambia la consciencia; y Tomás Ossandón, profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile e investigador del Centro Interdisciplinario de Neurociencias UC, especializado en las dinámicas cerebrales que sustentan la atención y la experiencia consciente.

A través de exposiciones y conversaciones abiertas, los investigadores explorarán algunas de las preguntas más profundas de nuestro tiempo: ¿cómo emerge la experiencia subjetiva a partir de la actividad cerebral?, ¿qué ocurre en el cerebro durante los sueños, la meditación o los estados alterados de consciencia?, y ¿cómo podemos estudiar científicamente algo tan íntimo como la experiencia humana?

“Durante siglos la consciencia fue considerada un problema filosófico. Hoy podemos estudiarla experimentalmente, pero seguimos enfrentando uno de los mayores misterios de la naturaleza: cómo la actividad física del cerebro se convierte en la experiencia de ser alguien”, señala Bekinschtein.

La Noche Nerd de la Consciencia busca acercar al público algunos de los descubrimientos más fascinantes de la neurociencia contemporánea en un formato cercano y participativo. La música de la noche estará a cargo de la DJ Pili Zderich.

Noche Nerd es un ciclo de divulgación científica que reúne a investigadores, exploradores y pensadores para compartir con el público las preguntas más fascinantes sobre el universo, la vida y la experiencia humana.