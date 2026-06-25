Minagri confirma que solicitó la renuncia a seremi de Arica tras salir positivo en test de drogas

Aunque el delegado presidencial regional, Cristian Sayes lo negó ayer a El Mostrador, hace pocos minutos el Ministerio de Agricultura confirmó que pidió la renuncia al secretario regional ministerial de Arica y Parinacota, el ingeniero agrónomo Jorge Heiden Campbell (Evópoli), a raíz de que dio positivo el test de drogas practicado a todas las autoridades regionales en cumplimiento del instructivo de la Contraloría General de la República del pasado 28 de abril.

Por solicitud de este medio, el Ministerio de Agricultura entregó el siguiente comunicado: “Tras la realización de los test de drogas aplicados a los Secretarios Regionales Ministeriales del país, se ha aceptado la renuncia del seremi de Agricultura de la Región de Arica y Parinacota, la que se hará efectiva de manera inmediata.

El Ministerio reafirma su compromiso con el cumplimiento de la legislación vigente y continuará trabajando con normalidad para dar continuidad a las políticas y programas en beneficio del sector agrícola”.

La cartera demoró casi un día en entregar la versión oficial, pese a que por el instructivo de la propia Contraloría General de la República, los resultados de los exámenes que, además son financiados con recursos fiscales, deben ser públicos. En el comunicado, eso sí, no se detalló las sustancias ilícitas que fueron pesquisadas en el examen practicado al seremi.

Consultado ayer sobre la situación del seremi y con quien tiene una estrecha amistad, el delegado presidencial regional, Cristian Sayes, negó esta situación, pese a que era un rumor extendido a nivel político. La versión que entregó fue que “el seremi renunció porque le surgió un trabajo en Estado Unidos”.

Sin embargo, tras recabar antecedentes, se conoció, por ejemplo, que la red institucional de la Seremi de Agricultura en Facebook e Instagram, fue atacada varias veces con posteos aludiendo al consumo de sustancias ilícitas de la autoridad. Hoy no es posible ver esos mensajes, dado que fueron ocultados.

El seremi de Agricultura debió viajar a Santiago el 28 de mayo para practicarse el examen de pelo para detectar consumo de drogas.

Versión del exseremi

En un contacto breve con El Mostrador y que él mismo interrumpió, la exautoridad señaló que “la versión es que me salieron oportunidades fuera del país y las quiero ir a aprovechar. Estoy tomando un riesgo. Yo también soy emprendedor. La verdad es que estoy pensando en mi familia, pensando en mis hijos, y creo que es una buena oportunidad para tomar el riesgo, con harta energía”.

Sobre el test positivo de drogas, Heiden dijo que “lo demás, yo me hice un examen, eso todavía no llegan los resultados. Eso le puedo decir. Hasta luego”.