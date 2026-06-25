Obra sobre zonas de sacrificio en Matucana 100

Centro Cultural Matucana 100, Matucana 100, Santiago.

25 al 28 de junio .

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Tras el exitoso retorno de Levitas y Painecur, la compañía Lafamiliateatro culmina su ciclo de repertorio con el regreso de su impactante creación inspirada en las consecuencias socioambientales de la instalación del tranque de relaves más grande de Latinoamérica, El Mauro.

Escrita y dirigida por Eduardo Luna, con las actuaciones de Felipe Lagos, Nicole Morales, Alexis Moreno Venegas, Paly Pavez y Felipe Zambrano, a partir de un caso real, la puesta que construye una reflexión sobre dignidad, resistencia y la defensa de los territorios frente a los impactos de la gran industria extractiva, cierra un recorrido por tres de las producciones más significativas de sus 22 años de trayectoria.

La historia se centra en un grupo de comuneros que decide retomar una lucha iniciada años atrás luego del fracaso de una huelga de hambre realizada en 2010. Convencidos de que el conflicto sigue vigente y que las promesas nunca fueron cumplidas, los protagonistas emprenden una nueva acción extrema, llevando el sacrificio del cuerpo hasta sus últimas consecuencias. A partir de esa premisa, la puesta en escena construye una reflexión sobre dignidad, resistencia y la defensa de los territorios frente a los impactos de la gran industria extractiva.

“Durante el proceso de investigación nos encontramos con comunidades que perdieron, no sólo sus tierras, sino también formas de vida, vínculos y memorias. Si bien Mauro nace de un caso específico, terminó convirtiéndose en una reflexión sobre conflictos que atraviesan distintos territorios de Chile y del mundo”, señala Eduardo Luna.

Estrenada originalmente en 2021, la producción consolidó la línea de investigación documental desarrollada por Lafamiliateatro durante la última década. Hoy regresa en un contexto donde las discusiones sobre sostenibilidad, protección ambiental, crisis hídrica y justicia territorial han adquirido una renovada relevancia pública.

El reestreno contará con un elenco integrado por Felipe Lagos, Nicole Morales, Alexis Moreno Venegas, Paly Pavez y Felipe Zambrano, quienes dan vida a una comunidad enfrentada a la disyuntiva entre la resignación y la resistencia.

Con Mauro, Lafamiliateatro concluye una retrospectiva que ha permitido revisitar tres creaciones fundamentales de su repertorio: Levitas, centrada en las experiencias de mujeres dentro del mundo evangélico pentecostal; Painecur, inspirada en el histórico caso ocurrido en Lago Budi tras el terremoto de 1960; y ahora esta creación sobre conflictos socioambientales, completando un recorrido por las principales preocupaciones artísticas y políticas que han marcado el trabajo de la agrupación.