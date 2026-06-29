Concierto sinfónico gratuito en Providencia

Teatro de Carabineros, Vasconia 1605, Providencia.

Martes 30 de junio – 19:00 horas .

Inscripciones AQUÍ.

La Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile (FOJI) presenta el concierto gratuito titulado “Danzas sin Fronteras” de la Orquesta Sinfónica Estudiantil Metropolitana (OSEM), dirigida por el maestro Jaime Cofré, el cual se realizará el 30 de junio a las 19:00 horas en el Teatro de Carabineros.

Este elenco está integrado por 74 jóvenes de entre 13 y 19 años. El director titular de la agrupación explicó que el programa se divide en dos partes. “En la primera interpretaremos la famosa Sinfonía N.° 104, también conocida como Londres, de Franz Joseph Haydn, perteneciente a la última serie de sinfonías que compuso durante su segunda estancia en esa ciudad. Haydn es considerado el padre de la sinfonía, y esta es una de sus creaciones más célebres, además de representar una gran exigencia técnica. Abordar repertorio clásico en una etapa formativa es fundamental para los estudiantes, y hacerlo con una obra de este calibre constituye un verdadero desafío artístico”, señaló.

La segunda parte estará dedicada a composiciones inspiradas en la danza, elemento que da nombre a esta propuesta musical. “Comenzamos con la conocida Danza Fantástica del compositor chileno Enrique Soro, una pieza frecuente en la programación de las orquestas profesionales del país y muy apreciada por su vitalidad, energía y belleza melódica. Estas características reflejan el lenguaje de quien es considerado el último romántico de la música chilena”, indicó.

A continuación, se interpretará Farandole, movimiento final de la Suite N.° 2 de L’Arlésienne de Georges Bizet. “Esta obra está basada en una animada danza tradicional provenzal y fue adaptada e instrumentada por su amigo Ernest Guiraud tras el fallecimiento del compositor”, explicó.

El cierre de la jornada estará marcado por el célebre Capriccio Italiano de Piotr Ilich Tchaikovsky. “Es una partitura inspirada en las experiencias que el autor vivió durante una estancia en Italia. Quedó fascinado por la riqueza de sus melodías populares y sus bailes tradicionales, elementos que plasmó en una obra vibrante y de gran complejidad interpretativa”, agregó.

Jaime Cofré destacó el valor formativo de este proceso para los integrantes de la OSEM. “Ha sido una experiencia muy enriquecedora, que les ha permitido acercarse a grandes obras del repertorio sinfónico. Los estudiantes han disfrutado enormemente el proceso de estudio y ensayo, y estamos convencidos de que el resultado será también disfrutado por quienes asistan al Teatro de Carabineros”, afirmó.

Pablo Aranda, compositor y director ejecutivo de FOJI, valoró la importancia del trabajo colaborativo entre instituciones. “Para FOJI es fundamental seguir generando alianzas que permitan acercar la música a nuevos espacios y comunidades. Agradecemos al Museo Histórico y Centro Cultural de Carabineros por su colaboración y disposición para recibir a nuestros jóvenes músicos, contribuyendo al desarrollo de actividades que fortalezcan el acceso a la cultura”, señaló.

Programa

Sinfonía 104 – J. Haydn

Danza Fantástica – E. Soro

Suite L’Arlésienne N.º 2, Farandole – G. Bizet

Capriccio Italiano, Op. 45 – P. Tchaikovsky