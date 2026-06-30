Escritor salvadoreño Óscar Martínez conversa con Patricio Fernández

Librería del GAM, Centro Cultural Gabriela Mistral, Alameda 227, Metro UC.

Jueves 2 de julio – 18:30 horas.

El periodista salvadoreño Óscar Martínez presenta Bukele, el rey desnudo en la Librería del GAM, en conversación con Patricio Fernández.

En Bukele, el rey desnudo, Martínez construye un perfil contundente e informado de Nayib Bukele, el líder autoritario de El Salvador. Retrata al mandatario a través de siete capítulos, cada uno de ellos escrito alrededor de una escena reveladora.

Óscar Martínez está exiliado desde mayo de 2025 debido a órdenes de captura del propio Bukele por su trabajo periodístico como jefe de redacción del medio digital Elfaro.net.