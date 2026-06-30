Serie documental sobre el pensamiento andino ancestral “Amt’añ thaki – Senderos de la Memoria”

Sitio web www.fundaciondesiertoatacama. cl

Estreno: 4 de julio – 19:00 horas.

Este sábado 4 de julio la Fundación Desierto de Atacama, el cineasta y fotógrafo colombiano Jorge Panchoaga, estrenarán el primer episodio de la serie Amt’añ thaki – senderos de la memoria.

Financiada por el Gobierno Regional de Antofagasta, específicamente por el FNDR 2025, el proyecto audiovisual se divide en cuatro entregas que se centran en los pisos ecológicos del Desierto de Atacama: Puna, Oasis, Pampa y Costa. Con una duración de cerca de 10 minutos cada uno, tras cada lanzamiento quedarán disponibles para que el público regional, nacional e internacional pueda disfrutarlos libremente a través de la plataforma YouTube y de la página web de la Fundación en www.fundaciondesiertoatacama. cl .

Como explican desde la Fundación, este proyecto se propone como “un viaje por antiguos senderos y escenarios que componen cuatro pisos culturales de la Región de Antofagasta. De la mano de los arqueólogos de la Fundación, buscamos traducir el lenguaje arqueológico y potenciarlo con la voz local”.

Al respecto, el realizador colombiano Jorge Panchoaga agrega su aproximación y a la Fundación, vínculo que da sentido a esta colaboración, viene de “la pregunta por la forma de la relación con el agua, y en ese sentido, se trata de la forma en cómo hemos construido una relación con los lugares que habitamos, con cómo los entendemos cíclicamente el tiempo en cada en estos lugares”.

El movimiento y la memoria constante: el desierto no es un escenario vacío

Con maravillosos planos que recorren el territorio de cordillera a mar, pero también de lo más amplio de la mirada cenital hasta lo específico y micro de las piedras, la vegetación, la arena y el mar, la serie Amt’añ thaki – Senderos de la Memoria utiliza las rutas ancestrales como hilo conductor de una trama que une las voces de las y los investigadores de la Fundación con la de los herederos de estas formas de vida, que, aunque localizados en cuatro puntos distantes del Desierto de Atacama, se encuentran unidos por estas trayectorias.

Así, el público podrá conocer planos que no se han visto usualmente, con huellas de un pasado cuyos resabios encontramos hoy, quizás imperceptibles por la naturalización de quienes habitan el territorio o bien por el desconocimiento de quienes no.

“El desierto de Atacama no es un escenario vacío: es un territorio que habla. A través de sus senderos, arte rupestre y ceremonias, esta serie documental recorre la puna, los oasis, la pampa y la costa para revelar una cosmovisión donde caminar es recordar y el territorio es entidad viva. Voces locales y especialistas nos invitan a entender el desierto”, agregan desde el equipo realizador.

Las herencias y sus luchas

Con este mismo foco en los viajes a través del desierto, en el tránsito, la serie aborda las antiguas formas de vida legadas a la actualidad. Desde esa matriz, las y los protagonistas de los cuatro capítulos nos narran cómo honran y expresan el respeto por el territorio y la naturaleza. El cuidado se presenta también como una forma de reflexión.

Para Fundación Desierto de Atacama uno de los principales propósitos de esta realización se vincula con su objeto educativo. Como señalan, “resulta absolutamente relevante y urgente fomentar el conocimiento de la riqueza del modo de habitar ancestral del territorio, especialmente en las nuevas generaciones, sembrando así la semilla de su cuidado y preservación. Estamos muy felices de que Jorge Panchoaga y su equipo hayan logrado empaparse de este espíritu y transmitir de forma tan hermosa nuestro amor por esta tierra y estos modos de vida”.

La misión educativa de la serie pronto se verá potenciada con el lanzamiento y habilitación permanente de una plataforma interactiva dedicada a los geoglifos de la Región de Antofagasta, la cual será prontamente anunciada.

La serie debuta con el episodio Puna, el que junto a su estreno por las plataformas digitales el 4 de julio, el día 01 de julio se estrenará de forma presencial en el Liceo Bicentenario Likanantai de San Pedro de Atacama. El capítulo Oasis se liberará en su formato virtual el 15 de julio; luego Pampa, el 05 de agosto finalizando con Costa el 12 de agosto.