“Atacama Juega: Cultura Geek” en Copiapó

Museo Regional de Atacama, Alameda Manuel Antonio Matta 265, Copiapó.

2 al 4 de julio.

Más información en las cuentas de Instagram @museoregionaldeatacama, @culturasatacama y @culturacopiapo.cl.

Del 2 al 4 de julio, el Museo Regional de Atacama se transformará en un recorrido por la historia de las consolas, la tecnología, los videojuegos, los cómics, el animé y otros elementos de la cultura geek, gracias al trabajo conjunto con el Departamento de Cultura, Turismo y Patrimonio de la Municipalidad de Copiapó.

“Los museos son espacios vivos, donde también tienen cabida los objetos, juegos y experiencias que forman parte de nuestra vida cotidiana. Con esta programación queremos reconocer nuevas formas de memoria y expresión cultural vinculadas a los videojuegos, los juguetes y los lenguajes creativos contemporáneos”, expresó la directora del Museo Regional de Atacama, Romina Figueroa Berríos.

Por su parte, el alcalde Maglio Cicardini, destacó: “Esta actividad es fruto de una colaboración entre el Museo Regional de Atacama y la Municipalidad de Copiapó, que demuestra que la cooperación interinstitucional es fundamental para desarrollar iniciativas de gran impacto para la comunidad”.

“Atacama Juega: Cultura Geek” comenzará el jueves 2 de julio, a las 18:00 horas, con la inauguración de “Replay”, una exposición que recorre la historia de las consolas y los videojuegos, y que permanecerá abierta durante los tres días del evento. En tanto, el viernes 3 de julio desde las 11 horas se inaugurará la exposición “Juguetes con historia”, que reunirá piezas de distintas épocas facilitadas por la comunidad al Museo Regional de Atacama.

Durante el viernes y el sábado, desde las 11:00 horas, el público también podrá disfrutar de talleres artísticos y patrimoniales, una feria geek con emprendimientos vinculados al animé, manga, impresiones 3D y otras propuestas para toda la familia.