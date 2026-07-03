Día Nacional de la Cuequera y el Cuequero en Concepción

Plaza Tribunales, Concepción.

Sábado 4 de julio – 15:00 horas.

La cueca volverá a tomarse el espacio público en Concepción. Este sábado 4 de julio, desde las 15:00 horas, la Plaza Tribunales será el punto de encuentro para celebrar el Día Nacional de la Cuequera y el Cuequero, fecha que reconoce a quienes cultivan, bailan, cantan, componen y mantienen viva esta expresión fundamental de la identidad popular chilena. La actividad es organizada por la agrupación La Rueda Penquista, con el apoyo de la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y la Municipalidad de Concepción.

La conmemoración se realiza cada 4 de julio en homenaje al natalicio de Hernán “Nano” Núñez Oyarce, considerado una figura clave de la cueca chilena y recordado como poeta, cantor, compositor y referente de la cueca urbana, brava o chilenera. En Concepción, la jornada reunirá a agrupaciones cuequeras locales, cultores, familias y transeúntes en una celebración abierta, gratuita y pensada para todas las edades.

La seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio del Biobío, Carolina Tapia, destacó que esta fecha permite reconocer la vigencia de la cueca más allá del calendario de Fiestas Patrias. “El Día Nacional de la Cuequera y el Cuequero nos recuerda que la cueca no pertenece únicamente a septiembre. Es una práctica viva, comunitaria y profundamente popular, que se cultiva durante todo el año en barrios, encuentros, ruedas, escenarios y espacios públicos. Incentivar su práctica es también fortalecer la memoria, la identidad y el vínculo de las comunidades con sus tradiciones”, señaló.

La actividad contempla la participación de ocho bandas cuequeras de la provincia de Concepción: El Lotijual, Vendavales, Éntrate Nunca, UnYdos Banda, Ecos de Nuestra Tierra, Los del Rucco, Eterna Armonía y Fío Fío. La programación se desarrollará con una dinámica de escenario compartido, lo que permitirá reducir los tiempos de espera entre cada presentación y mantener una jornada continua de música y baile.

El productor de la actividad, Mauricio Gajardo, explicó que la invitación busca convocar tanto a la comunidad cuequera como a quienes transiten por el centro penquista durante la tarde del sábado. “La invitación es abierta al público, para toda la familia y también para quienes anden transitando por el centro. La idea es que la cueca se encuentre con la ciudad. Son ocho bandas de la provincia de Concepción, algunas con trayectoria y otras más emergentes, todas vinculadas a una comunidad cuequera que ha ido creciendo y que se caracteriza por ser transversal, colaborativa y muy apañadora”, indicó.

La jornada también permite visibilizar el trabajo de una comunidad cuequera muy activa en la zona, vinculada a espacios de circulación, ruedas, encuentros y prácticas colectivas que han fortalecido la presencia de la cueca durante todo el año en la provincia de Concepción.

Finalmente, la seremi Carolina Tapia extendió la invitación a vecinas, vecinos y visitantes a participar de esta celebración ciudadana. “Queremos invitar a la comunidad a sumarse este sábado 4 de julio, desde las tres de la tarde, en la Plaza Tribunales de Concepción. Que lleguen con su pañuelo en mano, con ganas de bailar, escuchar y compartir. Celebrar la cueca en pleno centro de la ciudad es una forma hermosa de habitar el espacio urbano desde la cultura, la alegría y el encuentro”, expresó.

La celebración del Día Nacional de la Cuequera y el Cuequero se realizará este sábado 4 de julio, desde las 15:00 horas, en la Plaza Tribunales de Concepción. La actividad es abierta a todo público.