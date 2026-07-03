Gobierno tras cita con oficialismo: Kast asegura que Chile “va a volver a ser un faro”

El Presidente José Antonio Kast encabezó este viernes una reunión con los presidentes de los partidos oficialistas en el Palacio de La Moneda, instancia en la que abordó la coordinación política del bloque y la estrategia para avanzar en la agenda legislativa del Gobierno.

En el encuentro participaron los timoneles de Evópoli, Republicanos, Renovación Nacional y la UDI, además del biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, y el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot.

Tras la cita, el Mandatario agradeció la participación de las colectividades que respaldan al Ejecutivo y aseguró que, pese a las dificultades que enfrenta el país, el Gobierno mantiene una visión optimista respecto del escenario que viene.

“Hemos tenido ciertas dificultades estructurales de nuestro país en temas económicos, en temas de empleo (…), pero vemos con muy buenos ojos lo que viene. Ese espíritu de esperanza y optimismo es lo que hemos conversado”, afirmó.

Kast sostuvo que uno de los principales desafíos es fortalecer la coordinación política entre el Gobierno y los partidos que lo respaldan para facilitar el avance de los proyectos prioritarios en el Congreso.

“Para eso necesitamos siempre una muy buena coordinación, y hemos visto cómo esa coordinación se va a ir mejorando día a día”, señaló.

Asimismo, enfatizó la necesidad de mantener una relación fluida entre el Ejecutivo y el Legislativo. “Tenemos que tener grados de cooperación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo para avanzar en proyectos de ley que son fundamentales”, indicó, agregando que el Gobierno debe generar “las instancias para que podamos afiatar las confianzas”.

Finalmente, el Presidente aseguró que la percepción internacional sobre Chile continúa siendo positiva y mencionó como ejemplo las conversaciones sostenidas durante su reciente gira por Paraguay y Uruguay.

“Todos dicen que Chile fue un faro y queremos que vuelva a ser un faro, y nosotros les garantizamos que Chile va a volver a ser un faro”, afirmó.

El Mandatario cerró reiterando su confianza en el futuro del país. “Estoy muy optimista del futuro de Chile”, sostuvo, concluyendo que espera “solo buenas noticias para el desarrollo de nuestra patria”.