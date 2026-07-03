Ópera “Orfeo ed Eurídice” en La Florida
Ópera “Orfeo ed Eurídice” en La Florida
- Teatro Municipal de La Florida, La Florida.
- 10 y 11 de julio – 20:00 horas.
- Entrada liberada AQUÍ.
El mito de Orfeo llega gratis al Teatro Municipal de La Florida. La producción reinterpreta este clásico desde una mirada contemporánea, transformando el célebre viaje al inframundo en una reflexión psicológica sobre el duelo, la memoria y la imposibilidad de aceptar la pérdida, protagonizada por profesionales de la escena lírica, actoral y un numeroso coro vecinal.
Los próximos 10 y 11 de julio, a las 20:00 horas, el Teatro Municipal de La Florida abrirá sus puertas para recibir una nueva versión de Orfeo ed Eurídice de Gluck, una de las óperas más emblemáticas del repertorio universal.
La producción, realizada por Fundación Verdi en el marco de Opera Studio 2026, ofrecerá funciones gratuitas que invitan al público a descubrir una historia que, pese a haber sido escrita hace más de dos siglos, continúa interpelando las emociones humanas actuales.
Una interpretación latinoamericana
Inspirada en el célebre mito griego, la obra relata la travesía de Orfeo al inframundo para recuperar a Eurídice. Esta puesta en escena se aleja de la representación mitológica tradicional para proponer una lectura contemporánea y psicológica sobre el duelo.
Bajo la dirección escénica de Fernanda Narváez (Regisseur) se propone una estética minimalista donde la iluminación, el movimiento coral y el trabajo actoral se transforman en elementos centrales. Flores, velas y otros inspirados en rituales funerarios latinoamericanos acompañan el recorrido emocional de los personajes creando una atmósfera única.
La producción reúne a jóvenes cantantes líricos en formación junto a destacados artistas de la industria escénica. Los roles principales estarán interpretados por Víctor Muñoz y Scarlett Orielle como Orfeo; Krys Portugal y Catalina Lassalle como Eurídice; y Emilia Viglietti y Fernanda Lillo como Amore.
Vecinos y vecinas protagonistas
Uno de los aspectos más significativos del montaje es la participación del Coro Vecinal “Los Jardines” de la junta de vecinos N°24 de Ñuñoa, compuesto por 28 integrantes entre los 25 y 84 años de edad quienes han sido participantes activos del Taller Coral impartido por el maestro y director artístico Pablo Salas. Su presentación es el resultado de un comprometido trabajo formativo que hoy estrena un montaje operístico de gran formato.
Con esta iniciativa, Fundación Verdi reafirma el compromiso de la fundación con la democratización de las artes, a través de la creación de espacios que buscan acercar la ópera y cultura a nuevos públicos, acortar barreras de acceso y promover la formación artística mediante proyectos que vinculan a intérpretes emergentes, profesionales y la comunidad.
Las funciones serán exclusivamente los días viernes 10 y sábado 11 de julio, a las 20:00 horas, entrada gratuita. Las entradas estarán disponibles previa reserva a través del sitio web del Teatro Municipal de La Florida en www.tetatrolaflorida.cl
RESEÑA
¿Qué estaríamos dispuestos a hacer para volver a ver a la persona que amamos?
Orfeo & Eurídice presenta la historia de un hombre que desafía los límites entre la vida y la muerte impulsado por el amor. En esta versión, el viaje al inframundo deja de ser un espacio físico para convertirse en una experiencia interior marcada por el duelo, los recuerdos y la imposibilidad de aceptar una pérdida.
A través de una puesta en escena contemporánea, poderosa presencia coral y una mirada humana del mito, la obra invita a reflexionar sobre la memoria, el amor y los procesos que atravesamos cuando debemos despedirnos de quienes amamos.
FICHA ARTÍSTICA
Producción: Fundación Verdi – Opera Studio 2026 Dirección escénica Regisseur: Fernanda Narváez Diseño de iluminación: Felipe Lavín
Diseño de vestuario: Daniela Espinoza
Elenco:
Orfeo: Víctor Muñoz / Scarlett Orielle Eurídice: Krys Portugal / Catalina Lassalle Amore: Emilia Viglietti / Fernanda Lillo
Coro:
Coro Los Jardines Dirección coral: Pablo Salas
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