Concierto gratuito “Aires Nuevos” del Ensamble de Percusión FOJI

Sala Isidora Zegers, Facultad de Artes, Universidad de Chile, Compañía de Jesús 1264, Metro Plaza de Armas,

Miércoles 8 de julio – 19:00 horas

Inscripciones AQUÍ.

La Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile (FOJI) invita a toda la comunidad al concierto gratuito “Aires Nuevos”, del Ensamble de Percusión FOJI, dirigido por Marcelo Stuardo. La presentación se realizará el 8 de julio a las 19:00 horas en la Sala Isidora Zegers de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile.

El director del elenco reveló que el título del concierto hace referencia a una obra de su autoría que será interpretada durante la jornada. “La compuse cuando tenía alrededor de 20 años. Es una pieza inspirada en un poema de Gabriela Mistral que transmite la energía de un nuevo día, cargado de esperanza y de un espíritu renovador. Precisamente eso es lo que podrán ver y escuchar sobre el escenario: el renovado talento juvenil de nuestros percusionistas de FOJI”, comentó.

La presentación ofrecerá un programa lleno de ritmos fascinantes, con un marcado protagonismo de la música latinoamericana. Entre las obras destaca Obertura Mitológica, de Ney Rosauro. “Es una composición que se divide en dos atmósferas muy distintas. La primera es etérea y contemplativa, donde evocamos los sonidos de la naturaleza y el bosque; luego da paso a una segunda sección extremadamente rítmica, enérgica, intensa y de pulsaciones aceleradas”, explicó.

El repertorio también incluirá Sol Acuarela, del compositor mexicano-estadounidense Iván Trevino. “Es una obra con una propuesta visual y musical muy particular. Tiene un carácter minimalista y el público podrá ver a cuatro intérpretes ejecutando simultáneamente una sola marimba”, señaló Marcelo Stuardo.

Durante el concierto también habrá espacio para una propuesta diferente, en la que el piano asumirá el rol protagónico. Se interpretará el Estudio Op. 10 N.° 12, de Frédéric Chopin. “Viajaremos musicalmente a Polonia con esta célebre y exigente obra”, añadió.

El ensamble desplegará toda su fuerza interpretativa con Mensaje para un amigo, también de Ney Rosauro. “Es un baião de ritmo contagioso, con secciones de improvisación y una escritura rítmica muy elaborada”, destacó.

Estas son solo algunas de las obras que conformarán el programa del 8 de julio. “Será un concierto vibrante, lleno de matices, colores y contrastes dinámicos. Sobre todo, será una gran oportunidad para apreciar el enorme talento de los jóvenes integrantes del Ensamble de Percusión FOJI”, concluyó Marcelo Stuardo.

Pablo Aranda, compositor y director ejecutivo de FOJI, destacó el valor formativo de este tipo de iniciativas. “Los ensambles cumplen un rol fundamental en la formación de nuestros becados, ya que les permiten profundizar en el estudio de su instrumento, desarrollar nuevas habilidades interpretativas y fortalecer la práctica de la música de cámara como parte de su proceso artístico. Agradecemos al Departamento de Música de la Universidad de Chile por colaborar con FOJI y abrir espacios que enriquecen la formación de las nuevas generaciones de músicos. Esperamos que este sea el primero de muchos conciertos realizados en conjunto”, afirmó.