Lanzamiento del libro “A ratos me reconoces”

Librería Ulises Lastarria, José Victorino Lastarria 70, Santiago.



Miércoles 8 de julio – 18:30 horas.

La primera novela de Benjamín Escobedo, “A ratos me reconoces”, sigue a un joven de Conchalí que todavía no encuentra su lugar en el mundo.

Camilo no tiene amigos en el colegio. Cuando aparecen ladillas en su cuerpo, lo más incómodo no es el picor sino tener que explicar cómo, y con quién, se las pegó.

Mientras su madre trabaja de noche, se encierra a lavar la ropa, a aplicarse ungüentos y a cuidar a la Tita, su abuela con Alzheimer que lo llama Juan, como el padre que nunca conoció. Afuera, en el pasaje, la Karina lleva años pegando carteles con la cara de su hermana que un día desapareció.