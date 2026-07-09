Obra “El Universo en un grano de arena” en Iquique

Salón Municipal Tarapacá, Serrano 246, Iquique.



Viernes 10 de julio – 20:00 horas.

Entrada liberada.

Toda la información sobre funciones y novedades de la obra está disponible en la cuenta de Instagram @eluniversoenungranodearena.

La historia de miles de familias que, entre fines de la década de 1980 y comienzos de la de 1990, dejaron Iquique para instalarse en Alto Hospicio llegará al escenario a través de “El Universo en un grano de arena”, una coproducción entre el Centro Cultural Akana y el Ensemble Theater Aber Andersrum (Teatro Pero al Revés), de Alemania.

El montaje propone un viaje autobiográfico protagonizado por Tabito, un niño de diez años que revive las experiencias, emociones y anécdotas de quienes fueron parte del poblamiento inicial de Alto Hospicio, entre las décadas del 1980 y 1990. A través del humor, la música en vivo y el teatro, la obra invita a reflexionar sobre la resiliencia, la infancia y la construcción de una identidad colectiva en un territorio que, años más tarde, se convertiría en una nueva comuna de la Región de Tarapacá.

Por su parte, el diseño escénico dialoga con la narrativa de la obra a través de una propuesta visual que fusiona la nobleza de la madera con la estética minimalista del desierto de Atacama. Esta composición crea un espacio simbólico donde el paisaje, la memoria y el territorio se convierten en parte fundamental del relato.

La nueva propuesta escénica local, es para mayores de 14 años y se materializa gracias al financiamiento del Fondo de Artes Escénicas, línea Creación y Producción de Teatro, Convocatoria 2026, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Tres años de creación entre Chile y Alemania

“El Universo en un grano de arena” es el resultado de tres años de investigación, creación e intercambio artístico entre Chile y Alemania, impulsados por los fundadores del Ensemble Theater Aber Andersrum: la escenógrafa, artista visual y directora Cristina Collao, y el actor, dramaturgo y director Álvaro Solar.

La propuesta une teatro, música y memoria para abrir un diálogo intergeneracional sobre la infancia, el arraigo y las transformaciones sociales que dieron origen a una nueva comunidad en el norte del país.

La dirección, dramaturgia y coautoría están a cargo del internacionalmente aclamado artista escénico Álvaro Solar, nacido en Talca y radicado en Alemania desde 1978. Su trayectoria incluye el trabajo como diseñador gráfico, actor,director músico y dramaturgo, además de una destacada carrera reconocida con diversos premios internacionales en teatro y literatura.

“Volver a Iquique ha sido para mi una experiencia muy interesante. Es la primera vez que hacemos una puesta en escena en Chile, como Compañía Teatral inserta en la cultura alemana. Es un enriquecimiento poder crear con una forma teatral postdramática, autobiográfica, juglaresca y musical, con artistas regionales, como Eduardo, Salomón y Rubén, que provienen de un contexto cultural muy diferente al alemán, porque esas diferencias son a la vez una posibilidad de ampliar miradas y perspectivas. Yo me formé como director, actor y dramaturgo en los escenarios europeos. Mi vida teatral la inicié en Alemania hace ya 40 años”, explicó el director.

Solar agregó que “como fundadores de la Compañía Theater aber Andersrum (Teatro Pero Al Revés), Cristina Collao y yo hemos recorrido escenarios en teatros y festivales en Alemania, Chile, Suiza, Italia, Austria, Cuba, etc., por lo cual encontrarse con una cultura como la del norte chileno, significa estar nuevamente abierto a formas distintas de creación artística y de la gran oportunidad de trasmitir nuestra metodología de trabajo escénico a nuevas generaciones. El teatro biográfico lo vemos siempre relacionado con un contexto determinado. En el caso de la obra ‘El universo en un grano de arena’ la mirada a un pasado duro, difícil, de esfuerzo y resiliencia, está esta vez inserto en un paisaje árido, seco y al mismo tiempo hermoso, como lo es el desierto de Atacama”.

El diseño integral de la puesta en escena fue desarrollado por Cristina Collao, escenógrafa, artista visual, directora y gestora cultural nacida en Santiago y residente en Alemania desde hace más de quince años. Su trabajo artístico se ha enfocado en la investigación artística y el cruce entre memoria, territorio y creación contemporánea, liderando proyecto artístico-culturales que han obtenido el reconocimiento y la subvención de importantes organismos públicos y privados en Alemania y Chile.

La diseñadora comentó que “por una parte, ha sido muy desafiante crear en un contexto en el que muchos aspectos pragmáticos del teatro demandan un circuito y una red de acceso conocido para resolver eficazmente cada etapa de la creación. Esos circuitos tuve que crearlos a contrarreloj. Por otra parte, crear inmersa en un paisaje donde confluyen la inmensidad del océano y la vastedad del desierto más árido del mundo constituye una permanente invitación a la contemplación”.

Además, puntualizó que se trata de “una contemplación no solo del territorio, sino también del fenómeno de la vida colectiva que los seres humanos desarrollamos en medio de la naturaleza: cómo nuestro entorno moldea nuestra identidad y, al mismo tiempo, cómo nosotros transformamos el territorio que habitamos, para bien o para mal. Llevar a escena el resultado de esa contemplación, sin olvidar los requerimientos escénicos y la visión de quien dirige la puesta en escena, ha sido un viaje creativo muy especial para mí.

“Iquique forma parte de mi imaginario de infancia. Llegó a mí a través de los relatos de mi abuela paterna y de las historias sobre su madre, ambas nacidas en esta ciudad. En este proceso creativo, donde memoria y territorio se entrelazan, tengo la impresión de que quienes hemos participado en esta puesta en escena también hemos recorrido parte de nuestra propia historia. Espero que el público que asista a ver esta hermosa obra pueda emprender ese mismo viaje”, expresó.

Un relato nacido desde la experiencia personal

El coautor y protagonista de la obra, Eduardo González, director del Centro Cultural Akana y presidente de Sidarte Tarapacá, aporta a la creación su experiencia de más de veinte años en gestión cultural, dirección, actuación y formación teatral.

Sobre la etapa final del proceso creativo, iniciada en 2023, el actor comentó que “ha sido intensa, conmovedora y muy reveladora. El trabajo bajo la dirección de Álvaro Solar ha sido fundamental para adentrarme en aspectos de la actuación propios de un trabajo como solista escénico, del cual él es uno de los exponentes más consagrados y de referencia internacional. Esto amplía, además, la mirada escénica, que se viene trabajando de manera personal desde el inicio del proceso creativo. El trabajo colectivo ha sido a la vez fundamental para concretar este proyecto artístico”.

La puesta en escena cuenta además con la participación de los músicos locales Rubino Moscoso y Salomón Marabolí, quienes interpretan guitarras, teclado, güiro y xilófono, mientras que el propio protagonista incorpora instrumentos como la lakita y el bombo, integrando la música como un elemento esencial del relato.