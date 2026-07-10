Agrupación Encanto Andino en Teatro Municipal de Ovalle

Teatro Municipal de Ovalle, Carmen 252, Ovalle.



Sábado 11 de julio – 19:00 horas.

Entrada liberada en tmo.cl y disponible para su retiro presencial en el Centro de Extensión Cultural Municipal de Ovalle, Independencia #479.

La Agrupación Encanto Andino celebra su aniversario con una presentación artística que combina música en vivo y danza, consolidando más de una década de rescate patrimonial en la región.

En el marco del programa Ventanilla TMO, “Noche Andina en el Valle del Limarí” llega al Teatro con un evento que promete ser un emotivo encuentro escénico que reunirá música en vivo, danza y tradiciones populares profundamente vinculadas al territorio nortino.

Para esta gran celebración, contará con la participación de diversas agrupaciones invitadas, creando un espacio diseñado para el disfrute familiar, el fortalecimiento de la identidad local y la valoración del folclor vivo.

Con 14 años de historia, la Agrupación Folclórica Encanto Andino se ha consolidado como un referente clave en la difusión de las expresiones musicales y danzas del norte de Chile.

Su propuesta destaca por un trabajo simbiótico entre su cuerpo de músicos y su ballet de danza, mezclando composiciones originales —como las de su producción discográfica “El sol vuelve a salir”— con el repertorio tradicional andino.

A través de esta “Noche Andina”, la agrupación busca relevar las sonoridades del Valle del Limarí como parte fundamental del patrimonio cultural de la Región de Coquimbo, promoviendo la circulación de las tradiciones y manteniéndose en un diálogo constante y vigente con la comunidad actual.

Por su parte, la Corporación Cultural Municipal de Ovalle y el TMO invitan a toda la comunidad de Ovalle y sus alrededores a sumarse a esta gran fiesta del folclor andino.