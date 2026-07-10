Festival Chinchorro en Arica

Anfiteatro de la Casa de la Cultura de Arica, Ex Aduana, Edmundo Pérez Zujovic 2820, Arica.



Sábado 11 de julio – 19:00 horas.

Entrada liberada por orden de llegada.

El festival Chinchorro integra la Red Nacional de Festivales Rockódromo y por lo tanto, las bandas y solistas locales que allí se presentan primero postularon por un cupo en el certamen.

Tras un arduo proceso de selección, ya están los nombres que subirán al escenario de la Red Rockódromo en la Región de Arica y Parinacota: Los Yawares, Cata Martínez, Marisol Cartagena, Ilapso, Parada Mixta y Niño Calavera.