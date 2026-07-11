Lanzamiento del libro “Campos de Hielo” en Coquimbo

Casa de las Artes Rural, Avenida Las Canteras 1951, Coquimbo.



Sábado 25 de julio – 17:00 horas.

Con la publicación de “Campos de Hielo”, el autor busca sumergirnos en un universo intenso y personal, cargado de texturas, sensibilidades y episodios, muchas veces reconocibles a simple vista. Otras no tanto. Un universo con detalles que trasladan al lector por veredas en las que circulan libremente las iluminaciones de los mejores días, sus colores y alegorías. Pero cuidado, ya que de un momento a otro pueden cambiar el rumbo, e incluso chocar de frente con el pesimismo, la derrota y el lado engañoso de la vida. Un universo gélido, por ratos, de pocas luces, de aire pesado y paisajes sombríos.

Este libro recoge y redescubre, a modo de ejercicios literarios, gran parte del trabajo poético y narrativo del escritor chileno durante los últimos 15 años, espacio de tiempo que, en sus propias palabras, describe como una «transición» entre lo impulsivo—o visceral, si se prefiere el término— que se aprecia en sus primeros textos, y la calidez con que su pluma ha ido encontrando un camino a través de los años, hasta entrar en una nueva etapa creativa.

Dividido en dos partes, este trabajo reúne una vasta selección de poesía, que nos muestra la versatilidad del autor, la amplitud de estilos y de temáticas que aborda. A su vez, también recopila buena parte de las narraciones surgidas a lo largo de este periodo, las que fluyen desde el microrrelato hasta el cuento, y que constituyen una excelente oportunidad para descubrir y profundizar en la obra de este destacado escritor nacional.

Sobre el autor

Enzo Farías Molina (Santiago de Chile, 1980) es escritor, poeta y cantautor. Dentro de sus obras se encuentra el poemario Libro Negro: Textos y Narraciones Apócrifas (Episodios I y II), compilación de poemas y ejercicios literarios publicados a través de La Página de los Cuentos entre los años 2008 y 2009; ¿Cómo llegamos con vida a este lugar? (Definitiva, 2014) y Episodios: Libro Tercero (Arrebol, 2017).

En 2022 su cuento El hombre que incendió el mundo obtuvo el segundo lugar en el III Concurso de Textos Breves Beatriz “Tati” Allende Bussi, organizado por la Plataforma Socialista de Chile. Posteriormente los poemas Del valle hacia el interior (2023) y Las aguas (2024) fueron reconocidos en las versiones consecutivas 8° y 9° del Concurso de Poesía Lucila Godoy Alcayaga: Campesina Nuestra organizado por la Ilustre Municipalidad de Coquimbo y Casa de las Artes Rural de La Cantera.

Durante el año 2024 participó del Taller Kenningar de la Fundación Pablo Neruda. Entre los años 2024 y 2025, varios de sus trabajos fueron publicados en medios digitales a nivel nacional e internacional (Perú, Colombia, Venezuela, México, España e Italia).

En mayo de 2025 es reconocido por el Centro Cultural Alejandro Chelén Rojas de Coquimbo por el poema Tierra, ¿por qué me abrazas los huesos? en el contexto de su V Concurso de Poesía (versión 2024); y en junio obtiene el segundo lugar en la 10° versión del Concurso de Poesía Lucila Godoy Alcayaga: Campesina Nuestra, esta vez con el poema No respondas con lluvia.

En noviembre de 2025 funda la editorial Puerto Oscuro Ediciones Independientes, a través de la cual, en enero de

2026 edita su primer libro: Campos de Hielo.