Quiroz retrocede en rebaja tributaria, pero Senador Araya (PPD) da por muerto el acuerdo

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, retiró las indicaciones que reducían el impuesto corporativo al 22% y restituyó la tasa al 23%, buscando recomponer el acuerdo alcanzado con senadores del PPD. Sin embargo, el senador Pedro Araya dio por terminado el entendimiento, acusando al Gobierno de alterar las condiciones pactadas.

El Ejecutivo había acordado con los senadores Pedro Araya, Loreto Carvajal y Ricardo Celis una tasa del 23%, la cual, sumada a una sobretasa del 1,5% por invariabilidad, permitía que las empresas terminaran pagando un 24,5%, de acuerdo a una tabla fijada en el mismo comrpromiso. La controversia estalló cuando el Gobierno presentó una indicación para bajarla un punto adicional, hasta el 22 %, modificando las condiciones bajo las cuales los parlamentarios habían comprometido su respaldo. Araya aseguró que se enteró por la prensa de la indicación de Quiroz.

Ante el riesgo de que el pacto naufragara, el ministro Quiroz anunció que el Ejecutivo mantendría la tasa en 23 %. El secretario de Estado sostuvo que ambas partes habían interpretado “de buena fe” de manera distinta lo conversado y afirmó que buscaba “privilegiar y honrar” el entendimiento con los senadores del PPD.

Para materializar el retroceso, Hacienda retiró las indicaciones 61, 63 y 65, además del séptimo artículo transitorio del proyecto. Quiroz también manifestó su intención de reabrir las conversaciones con los parlamentarios.

La respuesta del PPD fue inmediata. El jefe de su comité de senadores, Ricardo Celis, explicó que las negociaciones siempre contemplaron una sobretasa de 1,5 % aplicada sobre una tasa corporativa del 23 %, por lo que la propuesta de reducirla al 22 % alteró la base del acuerdo.

Más categórico fue Pedro Araya, quien dio por caído el pacto y cerró la puerta a respaldarlo nuevamente. “No estoy disponible a volver a apoyar un acuerdo que el Gobierno, porque lo pillamos en la trampa, quiere revivir”, señaló.

A las críticas se sumó el senador DC Iván Flores, quien llamó a la oposición a definir un piso común frente al proyecto y comparó la reforma tributaria con una “manzana envenenada dentro de un cajón de manzanas bonitas y dulces”.

Flores sostuvo que la iniciativa mezcla medidas que podrían generar respaldo transversal –como el fondo de reconstrucción, cambios a la permisología y otras normas sectoriales– con una rebaja tributaria que, a su juicio, perjudica los ingresos fiscales.

“El Gobierno nunca quiso separar el proyecto; quiere vender el cajón completo, las manzanas buenas y la manzana envenenada en el medio”, afirmó.

El parlamentario cuestionó además la propuesta de invariabilidad tributaria y aseguró que no existe certeza de que la disminución de impuestos se traduzca en nuevas inversiones. “Este laboratorio que quiere hacer Quiroz puede ser tremendamente peligroso para Chile”, advirtió.

Según Flores, la única certeza de la megarreforma es una reducción de US$ 4.800 millones en los ingresos fiscales. Por ello, planteó que la oposición debe rechazar el componente tributario y aprobar por separado aquellas medidas que considere beneficiosas.

El retroceso de Quiroz desactivó la rebaja adicional al 22 %, pero no resolvió la crisis política en la Comisión de Hacienda del Senado. Mientras el ministro intenta reabrir el diálogo con el PPD, Araya descarta revivir el acuerdo y Flores busca articular un rechazo opositor más amplio a la reforma tributaria.