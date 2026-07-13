Convocatoria para X Festival de Cine Documental AricaDoc

Hasta el 15 de julio.

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Hasta el 15 de julio se puede atender el llamado para la selección oficial del X Festival de Cine Documental AricaDoc, programa de mediación comunitaria que este año cumple 10 años aportando al escenario audiovisual desde el desierto más árido del mundo para todo el planeta.

Esta fiesta de corto, medio y largometraje ha construido un camino a pulso trabajando con las diversas fuerzas vivas y comunidades locales, regionales y de la zona norte, las que disfrutan de excelentes trabajos de manera gratuita, donde la reflexión es un sello especial.

En lo que respecta a Largometrajes, serán obras documentales y de no fi­cción con duración igual o superior a 60 minutos; Mediometrajes serán obras documentales y de no ­ficción con duración entre 30 y 59 minutos; en todos los casos, las realizaciones deben haber sido terminadas a partir del 1 de enero de 2025.

Los cortometrajes serán obras documentales y de no ­ficción con duración inferior a 30 minutos. De manera excepcional, el comité de programación podrá considerar obras producidas con anterioridad cuando su relevancia artística, cultural o histórica contribuya signi­ficativamente a la programación de la décima edición del festival.

El calendario contempla el cierre de convocatoria el 15 de julio de 2026; posteriormente se comunicarán los resultados el 30 de septiembre y la realización del festival será desde 23 al 31 de octubre de 2026.

En tanto, desde el equipo de AricaDoc hacen un llamado a toda la comunidad audiovisual nacional y extranjero a participar de este décimo festival, el que además tiene una comunidad transversal, fortalecida con el trabajo anual que se realiza con las diversas comunidades y audiencias regional y de esta zona del continente.

“Este 2026 AricaDoc cumple diez años, y sus películas han sido fundamentales para recorrer este camino. Por eso queremos celebrar este aniversario invitándoles nuevamente a compartir sus obras con las comunidades de públicos que han crecido en torno a nuestro encuentro. Sugerimos seguir atentos, porque esta versión trae varias sorpresas”, expresó Juan Pablo Donoso, director de AricaDoc.

Finalmente, agregar que el X del Festival Internacional de Cine Documental AricaDoc cuenta con el apoyo delFondo Audiovisual del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (MINCAP), el que financia la creación, producción, distribución y formación en el área audiovisual en Chile.