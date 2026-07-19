Coloquio de Educación Artística del ISUCH
Coloquio de Educación Artística del ISUCH
- Facultad de Artes, Universidad de Chile.
- 7, 20 y 21 de agosto.
- Entrada liberada.
La destacada pianista chilena María-Paz Santibáñez participará en la apertura del coloquio con un concierto inspirado en la figura de Gabriela Mistral. Así se dará inicio a este encuentro, organizado por el Instituto Artístico de Estudios Secundarios de la Universidad de Chile (ISUCH).
El coloquio “Nuestra experiencia en artes: Diálogos interdisciplinarios” partirá con una ceremonia inaugural llamada “Cuando la educación artística comienza en el ISUCH”, el viernes 7 de agosto en la Sala Isidora Zegers de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile.
En la cita se presentará la destacada pianista chilena María-Paz Santibáñez, quien ofrecerá el concierto multidisciplinario Resistencia Femenina y Gabriela Mistral: la Nobel de 1945, de la guerra a la paz. Ese mismo día también se realizará la charla “Recorrido de un desarrollo sensible: pensamiento crítico y creatividad”, a cargo de Javiera Zumarán, Coordinadora Académica del ISUCH.
Posteriormente, los días 20 y 21 de agosto de 2026 se desarrollarán dos jornadas de reflexión, que incluirán una charla inaugural, a cargo de María Elena Muñoz, directora académica de la Facultad de Artes, además de un conversatorio con invitados destacados y exposiciones de profesionales de las artes. En estos dos días se reflexionará sobre el arte como conocimiento y sus implicancias para la educación artística.
El coloquio está dirigido a estudiantes de enseñanza media y educación superior, docentes, investigadores, público interesado en el arte y la educación.
Tania Ibáñez, directora de ISUCH, señala: “El coloquio Nuestra Experiencia en las Artes es una instancia que nos permite reflexionar sobre nuestro quehacer, estableciendo un diálogo y una articulación a nivel interno con la comunidad de la Universidad de Chile. De esta forma, el ámbito escolar, a la vez que se mira a sí mismo, establece un diálogo con el ámbito universitario, tanto de la Facultad de Artes como fuera de ella. Pienso que como universidad tenemos una voz que es necesario escuchar y que es necesario que se exprese, en este contexto social complejo y diverso que nos desafía a diario.”
Concierto Resistencia Femenina y Gabriela Mistral
El viernes 7 de agosto a las 19:00 horas, en la Sala Isidora Zegers, se presentará en la apertura al coloquio la artista María-Paz Santibáñez con su concierto multidisciplinario Resistencia Femenina y Gabriela Mistral: la Nobel de 1945, de la guerra a la paz, una propuesta que rinde homenaje a la escritora chilena y Premio Nobel de Literatura Gabriela Mistral.
La obra propone un diálogo entre el período histórico comprendido entre las décadas de 1930 y 1950 y problemáticas contemporáneas como los derechos humanos, el avance de los autoritarismos en el mundo, las luchas feministas y la crisis climática.
Para este concierto se reúne un núcleo creativo con base en París y Barcelona, integrado por la reconocida directora escénica y coreógrafa francesa Glyslein Lefever, junto a Lorena Zilleruelo y Aurora Gasull en el videoarte y las visuales en vivo. En Chile, Pablo Herrera y Angélica Barrios completan el equipo logístico y creativo. María-Paz Santibáñez está a cargo de la concepción artística, el piano y la performance.
La propuesta establece un diálogo constante entre performance poética, visual y musical, alternando momentos de intensidad y contemplación mediante el uso de videoarte, imágenes de archivo, electrónica, poesía y recursos performativos.
María-Paz Santibáñez, concertista de piano y ex diplomática de Chile en Francia, es egresada del ISUCH. Este instituto se ha destacado en la historia cultural del país como un semillero de artistas, formando a importantes exponentes y Premios Nacionales en las áreas de música, danza y artes visuales. A través de la integración entre teoría y práctica, promueve la exploración, la experimentación y el pensamiento crítico, sustentados en una sólida formación artística.
“El ISUCH fue mi colegio. Gracias a ese colegio pude ingresar a la Facultad y aprovechar al máximo lo que fue mi educación musical. No soy la única: somos muchos artistas chilenos en el extranjero y en Chile ejerciendo gracias a haber sido acompañados por este maravilloso espacio que nos permitía continuar la formación escolar junto con nuestros estudios como futuros profesionales”, afirma Santibáñez.
● Ceremonia de apertura coloquio
Viernes 7 de agosto de 2026
19:00 horas
Sala Isidora Zegers, Facultad de Artes, Universidad de Chile Compañía #1264
Entrada liberada con inscripción en el siguiente QR:
Invitación María Paz: Video IG ● Jornadas coloquio
Jueves 20 y viernes 21 de agosto de 2026
15:00 a 18:30 horas
ISUCH, Facultad de Artes, Universidad de Chile Alameda Bernardo O’Higgins #1633
Entrada liberada
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