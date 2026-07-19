Coloquio de Educación Artística del ISUCH

La destacada pianista chilena María-Paz Santibáñez participará en la apertura del coloquio con un concierto inspirado en la figura de Gabriela Mistral. Así se dará inicio a este encuentro, organizado por el Instituto Artístico de Estudios Secundarios de la Universidad de Chile (ISUCH).

El coloquio “Nuestra experiencia en artes: Diálogos interdisciplinarios” partirá con una ceremonia inaugural llamada “Cuando la educación artística comienza en el ISUCH”, el viernes 7 de agosto en la Sala Isidora Zegers de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile.

En la cita se presentará la destacada pianista chilena María-Paz Santibáñez, quien ofrecerá el concierto multidisciplinario Resistencia Femenina y Gabriela Mistral: la Nobel de 1945, de la guerra a la paz. Ese mismo día también se realizará la charla “Recorrido de un desarrollo sensible: pensamiento crítico y creatividad”, a cargo de Javiera Zumarán, Coordinadora Académica del ISUCH.

Posteriormente, los días 20 y 21 de agosto de 2026 se desarrollarán dos jornadas de reflexión, que incluirán una charla inaugural, a cargo de María Elena Muñoz, directora académica de la Facultad de Artes, además de un conversatorio con invitados destacados y exposiciones de profesionales de las artes. En estos dos días se reflexionará sobre el arte como conocimiento y sus implicancias para la educación artística.

El coloquio está dirigido a estudiantes de enseñanza media y educación superior, docentes, investigadores, público interesado en el arte y la educación.

Tania Ibáñez, directora de ISUCH, señala: “El coloquio Nuestra Experiencia en las Artes es una instancia que nos permite reflexionar sobre nuestro quehacer, estableciendo un diálogo y una articulación a nivel interno con la comunidad de la Universidad de Chile. De esta forma, el ámbito escolar, a la vez que se mira a sí mismo, establece un diálogo con el ámbito universitario, tanto de la Facultad de Artes como fuera de ella. Pienso que como universidad tenemos una voz que es necesario escuchar y que es necesario que se exprese, en este contexto social complejo y diverso que nos desafía a diario.”