Convocatoria de 1° Encuentro Nacional de Exhibidores Independientes de Cine

Postulaciones hasta el martes 28 de julio a las 12:00 horas (mediodía).

Más información AQUÍ.

Este año, tendrá lugar el 1° Encuentro de Exhibidores Independientes de Cine de Chile, una instancia integral de formación, intercambio, reflexión y vinculación sectorial, dirigida a representantes de espacios de exhibición audiovisual independiente del país, con el objetivo de abordar sus principales necesidades, aprendizajes y desafíos, contribuyendo al fortalecimiento y profesionalización de sus equipos y a la articulación de estrategias comunes para el desarrollo del sector.

El Encuentro se realizará de manera presencial los días miércoles 26, jueves 27 y viernes 28 de agosto en Santiago de Chile.

La actividad, que cuenta con el financiamiento del Fondo de Fomento Audiovisual (Convocatoria 2025) y del Plan de Gestión del Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras (Convocatoria 2026), ambos del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, contempla clases magistrales, paneles de conversación, talleres, mesas de trabajo e instancias de vinculación con el fin de profundizar en diversos ejes estratégicos como programación, públicos, sostenibilidad, asociatividad, gestión territorial y vinculación con el ecosistema audiovisual.

“El Encuentro de Exhibidores Independientes de Cine de Chile es una oportunidad única donde espacios dedicados a la exhibición cinematográfica, provenientes de distintos territorios del país, y con distintos estados de profesionalización, se puedan reunir de manera presencial para compartir sus saberes y experiencias. Además, contaremos con exponentes internacionales relevantes para el medio, que sin duda serán enriquecedores para las y los participantes”, comenta Dominique Rammsy, presidenta de la Asociación Gremial Red Salas de Cine Chile.

La convocatoria invita a postular a un representante por espacio, entre directores/as, coordinadores/as, programadores/as, productores/as y/o encargados/as de áreas vinculadas a públicos o mediación, que se desempeñen en espacios independientes de exhibición cinematográfica a lo largo del país. Entre los requisitos de postulación se encuentran que el espacio se ubique en el territorio nacional y que tenga un mínimo de dos años de trayectoria comprobable programando contenidos cinematográficos de manera sostenida.

Sobre la postulación

Las postulaciones estarán abiertas hasta el martes 28 de julio a las 12:00 hrs (mediodia).. Quienes deseen participar deben enviar la Ficha de Postulación disponible en las Bases de Convocatoria, y que se puede descargar en el siguiente enlace.

Los resultados serán informados el viernes 31 de julio vía correo electrónico y serán publicados en las redes sociales de la Red.

Consultas al correo coordinacion@redsalasdecine.cl

Más información en www.redsalasdecine.cl

Redes Sociales: @redsalascl en Facebook – Instagram – X

El Encuentro de Exhibidores Independientes de Cine de Chile es organizado por la Red Salas Independientes de Cine de Chile A.G. y cuenta con el financiamiento del Fondo de Fomento Audiovisual (Convocatoria 2025) y del Plan de Gestión del Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras (Convocatoria 2026), ambos del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.