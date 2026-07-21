Convocatoria al Premio Municipal de Literatura 2026 de Valparaíso

Hasta el 31 de agosto.

Consulta las bases en www.valpocultura.cl.

La Municipalidad de Valparaíso, a través de su Dirección de Desarrollo Cultural, lanzó la convocatoria al Premio Municipal de Literatura de Valparaíso 2026.

La iniciativa “busca reconocer y promover la creación literaria de la región, fortaleciendo un reconocimiento histórico que, tras su recuperación en 2024, continúa consolidándose como un referente para el ecosistema del libro y la lectura”, informó a través de un comunicado.

Creado en 1989 para distinguir la trayectoria de destacadas figuras de las letras vinculadas a Valparaíso, el premio inicia una nueva etapa incorporando modificaciones en sus categorías y criterios de postulación, con el propósito de responder a la diversidad de la producción editorial regional y ampliar las oportunidades de participación para escritoras, escritores, editoriales y nuevas generaciones.

La convocatoria está dirigida a personas chilenas o extranjeras con al menos tres años de residencia en la Región de Valparaíso y contempla cuatro categorías: Trayectoria, Obra Publicada, Escrituras Jóvenes y Publicación Experimental, que es nueva y considera a aquellas obras que expanden la noción tradicional del libro, como fanzines, fotolibros, libros objeto, ediciones artesanales y otras propuestas editoriales experimentales.

El premio distribuirá un total de $ 8 millones entre todas sus categorías.