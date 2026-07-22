Lanzamiento del libro “Su cadáver avanza hacia el mar” de Galo Ghigliotto

Restaurante El Huerto, Orrego Luco 54, Providencia.



Jueves 23 de julio – 19:00 horas.

Los muertos no descansan ni explican nada. Permanecen. Se adhieren a las casas, a los cuerpos, a la memoria y al lenguaje de quienes intentan seguir viviendo. Cada cuento parece buscar una forma para contener lo irreparable, pero esa forma siempre queda contaminada por lo que nombra.

Compuesto por relatos escritos en distintas etapas, el volumen reúne textos que originalmente pertenecían a dos proyectos diferentes. La selección definitiva fue realizada junto a la editora Katherine Hoch, quien propuso construir un solo libro a partir de ambos conjuntos. El resultado es una colección heterogénea que, pese a la diversidad de registros, comparte un mismo universo narrativo.

“El tema de la muerte es algo muy recurrente en mi vida. Soy una persona que carga con muchos lutos”, señala Ghigliotto. Esa experiencia personal atraviesa los relatos sin convertirlos en ejercicios autobiográficos. En ellos, la muerte aparece como una presencia que nunca termina de irse y que transforma la vida de quienes permanecen.

El título del libro nació de la combinación de dos historias: por una parte, una médium conocida como la psíquica de Chimbarongo y una experiencia que el autor escuchó sobre otra médium; por otra, una anécdota relatada por una amiga durante unas vacaciones. De ese cruce surgió una imagen que terminó dando nombre al libro: un cadáver que continúa avanzando, incluso después de la muerte.

Lejos de ofrecer respuestas o certezas, los cuentos exploran distintas formas del horror cotidiano. La violencia rara vez se presenta de manera evidente: aparece disfrazada de afecto, burocracia, deseo o rutina. En ese escenario, el humor negro ocupa un lugar fundamental.

“Para mí, el humor es una de las formas de soportar el absurdo de la vida. Al mismo tiempo, sirve mucho para mostrar cómo funcionan a veces la hipocresía, la ingenuidad o la estupidez humana”, explica el autor.

Reconocido por novelas como Matar al Mandinga (Premio Municipal Juegos Literarios Gabriela Mistral) y El museo de la bruma (Premio Mejores Obras Literarias 2020), además de su trabajo como poeta, traductor y editor, Galo Ghigliotto amplía aquí un universo literario.

Autor de poesía, narrativa y traducciones, Galo Ghigliotto ha desarrollado una obra que transita entre distintos géneros y que explora temas como la memoria, el territorio, la violencia y el duelo.

Varios de estos relatos fueron publicados previamente en revistas y antologías, uno de ellos, Prontuarios de un cuerpo, obtuvo un premio literario y posteriormente fue adaptado al formato de radioteatro.

La escritura de Ghigliotto ha sido destacada por su precisión y cuidado formal. Como lo dijo hace unos años el crítico Juan Manuel Vial: «La prosa de Ghigliotto es limpia, cuidada y simple, aunque en el momento oportuno puede llegar a ser elaborada con sumo esmero».

Sobre lo que espera provocar en los lectores, Ghigliotto evita las grandes declaraciones. Su deseo es sencillo: “Espero que lo disfruten, que se emocionen, sufran, se rían. Como en el cine, cuando uno enfrenta una película que es más bien una experiencia, no la olvida, la recomienda y le produce interés por conocer más de la obra de su director”.

Galo Ghigliotto (Valdivia, 1977) es escritor, traductor, editor y gestor cultural. Ha publicado los libros de poesía Valdivia, Bonnie&Clyde, Aeropuerto y Monosúper; el volumen de cuentos A cada rato el fin del mundo; y las novelas Matar al Mandinga, ganadora del Premio Municipal Juegos Literarios Gabriela Mistral, y El museo de la bruma, distinguida con el Premio Mejores Obras Literarias 2020. Su obra ha sido traducida al francés y al inglés. Como traductor ha llevado al español a autores como Annie Ernaux, Antonin Artaud, Violette Ailhaud y Daniel Borzutzky.

(Puya editora) es un nuevo sello de Editorial Cuneta. Su nombre, escrito entre paréntesis y en cursivas, adopta la forma de una denominación taxonómica para presentarse como una especie viva: una planta editorial cuyo catálogo reunirá libros provenientes de distintos territorios.

El sello publicará tanto autores consolidados como nuevas voces. Su cadáver avanza hacia el mar es el segundo título de su catálogo.