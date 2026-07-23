Taller gratuito de cine documental dirigido a personas migrantes en Chile

Postulaciones estarán abiertas hasta el 27 de julio .

Las personas interesadas pueden solicitar más información e inscribirse escribiendo al correo tallercoartre@gmail.com.

Con el propósito de promover la creación audiovisual y fortalecer espacios de participación cultural, CoArtRe abrió la convocatoria para el Taller de Cine Documental para la Comunidad Migrante en Chile, una instancia gratuita de formación dirigida a personas migrantes mayores de 18 años interesadas en contar sus historias desde una perspectiva personal y colectiva.

El taller entregará herramientas básicas del lenguaje documental para que las y los participantes desarrollen relatos audiovisuales inspirados en sus propias experiencias de vida. A través de un proceso creativo y colaborativo, se abordarán temáticas como la identidad, la memoria, el territorio y las diversas vivencias que conforman la experiencia migratoria.

La iniciativa forma parte del plan de gestión de CoArtRe, financiado por el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, contribuyendo al acceso a la creación artística y al fortalecimiento de la participación cultural de comunidades diversas.

Las clases comenzarán el lunes 3 de agosto y se realizarán todos los lunes y miércoles, entre las 18:30 y las 20:50 horas, en el Centro Comunitario Matta Sur, ubicado en Chiloé 1799, Santiago.

Este es un taller que se diferencia de otros similares. Esto lo enfatizó Juan Esteban Vega, realizador audiovisual encargado de guiar a los asistentes en este mundo: “Durante 3 meses, las y los participantes explorarán el lenguaje documental, aprenderán herramientas básicas de realización audiovisual y construirán, de manera colaborativa, un cortometraje documental del que serán protagonistas”.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el lunes 27 de julio. Las personas interesadas pueden solicitar más información e inscribirse escribiendo al correo tallercoartre@gmail.com.

Información del taller

Taller: Cine Documental para la Comunidad Migrante en Chile.

Inicio: Lunes 3 de agosto.

Horario: Lunes y miércoles, de 18:30 a 20:50 horas.

Lugar: Centro Comunitario Matta Sur (Chiloé 1799, Santiago).

Requisito: Ser mayor de 18 años.

Inscripciones: Hasta el lunes 27 de julio.

Contacto: tallercoartre@gmail.com.

CoArtRe forma parte del Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, impulsando iniciativas que promueven la creación artística, la participación ciudadana y el acceso a la cultura desde una perspectiva inclusiva y comunitaria.