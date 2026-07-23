Monsalve podrá salir de día: cambian cautelar del exsubsecretario a arresto domiciliario nocturno

El 7° Juzgado de Garantía de Santiago resolvió este jueves modificar las medidas cautelares del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien es investigado por los delitos de abuso sexual y violación contra una subalterna cuando ambos trabajaban en el Gobierno.

La resolución reemplazó el arresto domiciliario total que cumplía en su domicilio de Viña del Mar por la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno.

Con ello, Monsalve podrá salir de su vivienda durante el día y deberá permanecer en el inmueble entre las 22:00 y las 06:00 horas, mientras continúa la investigación en su contra.

Durante la audiencia, el defensor penal público Víctor Providel expuso los argumentos que sustentaban la solicitud de rebaja de las cautelares.

Entre ellos, destacó el tiempo que el exsubsecretario ha permanecido privado de libertad, equivalente a 20 meses, así como la colaboración que, según la defensa, ha prestado durante el desarrollo de la investigación.

La Fiscalía Centro Norte confirmó que apelará de la decisión adoptada por el tribunal.

Monsalve permanecía con arresto domiciliario total desde mayo de 2025, luego de que la Corte Suprema acogiera un recurso de amparo presentado por su defensa, permitiéndole dejar el Anexo Capitán Yáber, donde cumplía prisión preventiva.

Previamente, el exsubsecretario había estado recluido en la cárcel de Rancagua y posteriormente en el recinto penitenciario Capitán Yáber, tras decretarse su prisión preventiva el 19 de noviembre de 2024.

En junio pasado, el tribunal también resolvió ampliar en 60 días el plazo de la investigación, manteniendo vigente la indagatoria mientras el Ministerio Público continúa reuniendo antecedentes.

La Fiscalía Centro Norte solicita una pena de 14 años de presidio para Monsalve por los delitos de violación y abuso sexual, proceso que continuará ahora con el exsubsecretario sujeto a arresto domiciliario nocturno mientras se desarrolla la investigación y se prepara el juicio.