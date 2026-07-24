Convocatoria de exposición de arte impreso y edición independiente MATERIA IMPRESA

Hasta el 31 de julio.

Bases AQUÍ.

MATERIA IMPRESA –que se desarrollará del 2 al 4 de Octubre de 2026 en el Museo de Arte Contemporáneo de Santiago, Chile, sede Parque Forestal– está preparando a toda marcha este evento en torno al libro y sus múltiples formas y versiones.

Como parte de este proceso, actualmente las y los organizadores están convocando a editorxs, publicadorxs, artistas visuales y talleres de oficios gráficos a postular por un lugar en este convite editorial.

Según sus organizadores, MATERIA IMPRESA, “será un territorio donde quede claro que el papel, así como cualquier superficie impresa y editada, son importantes para generar relaciones sociales, políticas e interpersonales”.

Financiado por la línea de Organización de muestras, ferias y encuentros del Fondart Nacional, MATERIA IMPRESA reunirá a una comunidad nacional e internacional que produce y ofrecerá libros, fanzines, archivos, experimentos gráficos, publicaciones raras, híbridas, personales o colectivas, láminas, estampas, impresiones en otros formatos y soportes; publicaciones que nacen sin autorización; libros que no piden validación; pruebas, errores y obsesiones.

“Para el MAC, ser parte del encuentro internacional MATERIA IMPRESA, es reforzar el rol de las publicaciones y editoriales como un elemento gravitante en la generación de conocimiento sensible en el contexto amplio de las prácticas creativas. Las publicaciones independientes son una actividad fundamental en la exploración de los límites de la expresión humana, y refuerza la capacidad colaborativa que acontece en toda publicación”, señaló el director del museo universitario, Daniel Cruz.

Como agregaron de la organización, junto a los stands de artistas y creadorxs gráficos, el encuentro contará con una nutrida programación de actividades públicas, incluyendo exhibiciones, performance y activaciones tanto dentro del MAC como en las inmediaciones con otros espacios culturales. Junto a ello, MATERIA IMPRESA será la oportunidad para vincular a los proyectos seleccionados con actorías encargadas de venta y circulación de obras.

Esta será la cuarta edición de MATERIA IMPRESA, a la cual le anteceden dos versiones chilenas (Santiago) y una mexicana (Ciudad de México), todas realizadas durante 2025.