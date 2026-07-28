Concurso internacional de fotografía patrimonial y natural

Convocatoria desde el 31 de julio hasta el 22 de octubre.



Más información en www.legadovigente.cl a partir del 31 de julio próximo.

Mirar el mundo con curiosidad, detenerse frente a un paisaje y descubrir la historia que habita en él. Esa es la invitación que realiza el llamado a participar del Concurso Internacional de Fotografía Natural y Patrimonio “Domeyko en mi Cámara Viajera”, una iniciativa centrada en reunir las mejores imágenes de la naturaleza, la biodiversidad y el patrimonio cultural inspiradas en el legado del científico, explorador y humanista Ignacio Domeyko.

Convocatoria

La precitada actividad es organizada por la Fundación Fermín Vivaceta, Productora Búfalo, MindRun, Casa Foto y Casona Yungay Histórico, Fundación Napoleónicos de Chile, Yungay en el Corazón, junto al área cultural de la Embajada de Polonia en Chile y la Biblioteca Ignacio Domeyko de Buenos Aires, constituye además el preámbulo de lo que será el próximo estreno en 2027 del largometraje dedicado a rescatar la vida y obra del destacado naturalista.

El certamen está dirigido a personas entre 12 y 99 años, quienes podrán participar enviando fotografías captadas con cámara profesional, celular o dron, además de una categoría especial para niños, niñas y adolescentes entre 12 y 17 años.

Las imágenes podrán abordar diversos temas, entre ellos montañas, volcanes, bosques, ríos, lagos, humedales, parques nacionales, minerales, arquitectura patrimonial y escenas que reflejen la relación entre la naturaleza y el ser humano, siempre desde una mirada auténtica y respetuosa con el entorno.

Las fotografías seleccionadas no sólo recibirán reconocimientos y premios, sino que también, formarán parte de una exposición itinerante nacional e internacional, una galería virtual y de un libro ilustrado dedicado a Ignacio Domeyko que será publicado a fines de 2026, contribuyendo a difundir su memoria entre nuevas generaciones.

Más que un concurso fotográfico, “Domeyko en mi Cámara Viajera” busca despertar la capacidad de observar el territorio con los mismos ojos inquietos del naturalista: descubrir la belleza escondida en cada paisaje, valorar el patrimonio que nos rodea y comprender que cada fotografía también puede convertirse en un testimonio para las futuras generaciones.

¿Qué categorías existen y cuáles son los requisitos técnicos?

Existen cuatro categorías específicas en las que se puede participar:

1. Fotografía profesional: Orientada a personas dedicadas a esta labor.

2. Fotografía con celular: Abierta para personas entre los 12 y 99 años de edad.

3. Fotografía escolar: Categoría exclusiva para niños, niñas y adolescentes entre 12 y 17 años.

4. Fotografía con drones: Reservada únicamente para profesionales de la fotografía aérea.

Requisitos Técnicos:

Para que las imágenes sean admitidas, deben cumplir con los siguientes estándares técnicos:

• Formato: Únicamente archivos JPG.

• Resolución: Un mínimo de 300 dpi.

• Tamaño: Se recomienda un tamaño mínimo de 2.000 px en su lado mayor.

• Equipos autorizados: Se permiten teléfonos tipo Smartphone e iPhone, y cámaras digitales Mirrorless, Réflex y/o de Medio formato.

• Restricciones visuales: Las fotos no deben incluir marcas de agua, firmas visibles ni elementos publicitarios.

• Edición: Se permiten ajustes básicos (luz, contraste, color o recorte) en las categorías 1 y 2, siempre que no alteren la realidad ni se añadan o eliminen elementos de la escena original.

• Autenticidad: No se permite fotografiar pantallas digitales (televisores o monitores). La organización puede solicitar el archivo original (RAW o equivalente) para verificar que no hubo manipulación indebida o plagio.

• Drones: Deben respetar la legislación vigente y no violar espacios aéreos no autorizados.

¿Hasta qué fecha y dónde se pueden enviar las fotografías?

La recepción de las fotografías para el concurso estará abierta desde el 31 de julio hasta el 22 de octubre de 2026, teniendo como hora límite las 23:59 horas.

Es importante tener en cuenta que no se aceptarán postulaciones fuera de este plazo.

Los resultados oficiales y los nombres de los ganadores se publicarán posteriormente, el día 31 de octubre de 2026.

Las postulaciones deberán enviarse al correo fotos@legadovigente.cl, siguiendo los requisitos establecidos en las bases disponibles en www.legadovigente.cl a partir del 31 de julio próximo.