Coloquio “Los oficios de crear: conversaciones en el centenario del natalicio de Héctor Herrera”

Auditorio de la Facultad de Humanidades y Arte, Universidad de Concepción, Víctor Lamas 1290, Concepción.



Martes 11 de agosto – 15:00 horas.

Más información en la redes @hector.herrera.pajarero

Cien años después del nacimiento de Héctor Herrera Sanhueza, “El Pajarero”, su historia sigue reuniendo e inspirando. Con foco en creadoras del Biobío que conversarán sobre artes visuales, artesanía, academia y educación artística. Ese será el punto de partida de “Los oficios de crear: conversaciones entre la artesanía y las artes visuales, en el centenario del natalicio de Héctor Herrera”, coloquio que se realizará el martes 11 de agosto, a las 15:00 horas, en el Auditorio de la Facultad de Humanidades y Arte de la Universidad de Concepción.

Tras varios meses de trabajo previo en comunidades educacionales de Tomé, el programa de mediación educativa y cultural en torno al legado de Héctor Herrera culminará con un espacio de conversación entre Tatiana Binimelis (grabadora), Valeria Murgas (escultora y académica), Gloria González (orfebre) y Alejandra Villarroel (periodista y mediadora), quienes reflexionarán sobre los vínculos entre creación, identidad, territorio, memoria y oficio. El encuentro propone un diálogo de esas trayectorias tomando como punto de partida inspirador el legado de Herrera, uno de los artistas más singulares surgidos desde Tomé durante el siglo XX.

El coloquio constituye la actividad cúlmine del programa de mediación impulsado por el Archivo Héctor Herrera junto a la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio del Biobío, a través de su Plan Regional de Artes de la Visualidad, iniciativa que durante abril y mayo desarrolló una serie de experiencias pedagógicas y comunitarias orientadas a acercar la obra del artista a nuevas generaciones.

La seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio del Biobío, Carolina Tapia, destacó que “Héctor Herrera ocupa un lugar fundamental en la historia de las artes visuales de nuestra región, por la originalidad de su lenguaje y por una obra profundamente conectada con el territorio que habitó. Acercar su legado a las nuevas generaciones mediante experiencias vivenciales, como la observación y escucha de aves, los recorridos por el paisaje y la creación colectiva, permite comprender de una manera sensible de dónde surgía su inspiración y reconocer ese vínculo inseparable que estableció entre el arte, la naturaleza, la memoria y la identidad de Tomé”, señaló.

Por su parte, Alejandra Villarroel Sánchez, encargada de mediación territorial del archivo, señaló: “Creemos que la memoria de Héctor Herrera, promotor de las ferias de arte popular en Chile y una figura fundamental de las artes visuales del siglo XX, merece ser reconocida mucho más allá de su ciudad natal, Tomé. En el contexto de su centenario, nos parecía importante que su legado volviera a convertirse en un punto de encuentro e intercambio para quienes hoy están pensando las artes de la visualidad, la artesanía, la academia y la educación artística”.

“Reunir a cuatro destacadas mujeres creadoras y gestoras del Biobío es una forma de proyectar ese legado hacia el presente, generando nuevas conversaciones sobre creación, territorio, memoria y cultura desde la experiencia de quienes hoy siguen construyendo estos campos”, agregó.

ACCIONES PREVIAS

Fueron varios meses de trabajo previo en establecimientos educacionales urbanos y periurbanos de Tomé con el objetivo de ir formando las comunidades, públicos y audiencias de Herrera rumbo a la conmemoración del centenario del natalicio.

Todo comenzó en abril con jornadas de activación de las orientaciones pedagógicas junto a docentes de Tomé en el contexto del Mes del Libro y la Lectura. Reunidos en la Biblioteca Pública Municipal participaron de esa instancia la Escuela de Menque, California, Panamá entre otras.

Posteriormente, en mayo, durante la Semana de la Educación Artística, SEA, pudieron desarrollar experiencias pedagógicas de avistamiento y escucha de aves junto a estudiantes de 7° básico a 4° medio de Liceo Ríos de Chile; y de 1° y 2° básico de la Escuela Punta de Parra, promoviendo una aproximación sensible al entorno desde la observación y la escucha activa, en diálogo con el imaginario visual de Herrera y su estrecha relación con la naturaleza como fuente de inspiración.

Las actividades se realizaron en entornos cercanos a las comunidades educativas participantes, fortaleciendo un vínculo situado entre arte, paisaje y territorio, y promoviendo procesos de aprendizaje interdisciplinarios a partir de la experiencia directa.

El mismo mes de mayo, a actividad denominada “Pintatón Pajarera”, se realizó en el contexto del Día de los Patrimonios e invitó a niñas y niños a intervenir gráficamente reproducciones de tarjetas inspiradas en la obra de Héctor Herrera, incorporando mediación oral, paisaje sonoro y espacios de conversación en torno a las aves, el paisaje y el patrimonio local. La jornada finalizó con una muestra tipo cordel, donde las creaciones realizadas por las y los estudiantes quedaron expuestas colectivamente.

Todas estas actividades promovieron una aproximación sensible al paisaje, la naturaleza y la memoria local mediante recorridos de observación, mediación artística, creación visual y espacios de conversación inspirados en la obra de Herrera, fortaleciendo el vínculo entre patrimonio, educación y territorio.

En los próximos meses, el Archivo Héctor Herrera continúa en la librería patrimonial La Merina con una activación literaria de las “Historias de Altome”, en tanto su periplo mediador educativo avanza por el territorio junto con la Red de Medioambiente y Patrimonio de Tomé, encabezada por la docente tomecina Lorena Arce. En octubre, hará parte del Festival de Aves en Concepción.