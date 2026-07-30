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Cuarto Encuentro de Danzas Migrantes en Iquique CULTURA Crédito: Cedida

Cuarto Encuentro de Danzas Migrantes en Iquique

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Por: El Mostrador Cultura

El Mostrador Fuente Preferida

Cuarto Encuentro de Danzas Migrantes en Iquique

  • Teatro Municipal de Iquique, Thompson 269, Iquique.
  • Sábado 1 y domingo 2 de agosto – 19:30 horas.
  • Entrada liberada.

Esta iniciativa es organizada por la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Ocho serán los elencos que se presentarán para mostrar lo mejor de la cultura, danzas y tradiciones de cada país.

Las dos jornadas son de ingreso gratuito para la comunidad y por orden de llegada. No hay entradas dispuestas para el ingreso y solo se debe asistir.

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