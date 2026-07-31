Lanzamiento de libro “Las grandes noticias de los pequeños días”

Biblioteca Interactiva Latinoamericana Infantil y Juvenil, BILIJ, Ventura Lavalle 470, Barrio Matta Sur, Santiago.



Sábado 1 de agosto – 12:00 horas.

“Un diente menos. Un poema aprendido. Una estrella dibujada en el sillón. Este no es un periódico como los otros. Aquí no hay guerras ni desastres, pero sí grandes titulares: Ana perdió un diente y le sobró la lengua. José despidió el invierno con la primera flor del aromo. Inés aprendió a andar en bicicleta sin rueditas. Rita le puso nombre a un colibrí”.

De eso y más, se trata el libro más reciente de la escritora Ángeles Quinteros y del ilustrador Sebastián Ilabaca publicado por Ediciones Mis Raíces.

“Las grandes noticias de los pequeños días (Un periódico prodigioso y peculiar)” recoge las historias mínimas (y al mismo tiempo gigantes) de niñas y niños que observan el mundo con asombro y sabiduría. Justamente porque, a veces, las noticias más importantes no salen en los diarios. El proyecto fue financiado por el Fondo del Libro y la Lectura, Convocatoria 2026.

Ángeles Quinteros comenta que su motivación para escribir este libro consistió en “celebrar aquellos pequeños grandes descubrimientos de la infancia que, por definición, ocurren solo una vez. Es un libro que, página a página y mezclando géneros, atestigua esos hallazgos prodigiosos que, con la adultez muchas veces dejan de asombrarnos”.

Por su parte, Sebastián Ilabaca, dice que siguiendo la afirmación de la autora, para él ilustrar este libro significó también recordar su propia infancia y las grandes noticias de aquellos días por lo que sus dibujos trataron de plasmar con color y humor, pero también con nostalgia, esa etapa de la vida.

Ambos autores invitan a niños, niñas y sus familias al lanzamiento de este nuevo periódico en la BILIJ donde hablarán sobre este proyecto y realizarán una actividad al final de la presentación.

Sobre la autora:

Ángeles Quinteros estudió Derecho y Literatura Hispanoamericana en la Universidad Católica de Chile, un máster en Edición de Libros en la Universidad Diego Portales-Pompeu Fabra, un máster en Literatura Infantil y Juvenil en la Universidad Autónoma de Barcelona, y es diplomada en Gestión Cultural por la Universidad de Chile. Como autora ha publicado numerosos libros infantiles, por lo cual ha sido destacada con galardones como el Premio Fundación Cuatrogatos, Los Mejores del Banco del Libro, Medalla Colibrí de Ibby, The White Ravens, The Braw Amazing Bookshelf y Premio Marta Brunet. Ha sido publicada en México, Colombia, Argentina, Ecuador, Brasil, España, Perú, Uruguay y China, entre otros. En 2023 abre su editorial de libros infantiles Libros del Escuincle, con un énfasis en poesía infantil y libros informativos.

Sobre el ilustrador:

Ilustrador y creador de libros para niños. Su principal pasión es descubrir las historias que se esconden dentro de los colores. Su obra ha sido galardonada con diversos premios, entre los que destacan el premio Marta Brunet, el premio Amster-Coré, la Medalla Colibrí de IBBY Chile y el Premio Literario de Santiago. En 2025 y 2026 es seleccionado como finalista para la exhibición oficial de la Feria Internacional del Libro de Bologna, Italia. Su obra ha sido traducida a diversos idiomas. Actualmente disfruta dibujando cada día mirando las aves del jardín.