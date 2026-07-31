Presentación del libro “La Resaca. La presidencia de Boric y el reto de Kast” de Eugenio Tironi

Centro Cultural CEINA, Arturo Prat 33, Metro U. de Chile.



Martes 11 de agosto – 19:00 horas.

El más reciente libro del sociólogo y escritor Eugenio Tironi propone un espacio de reflexión en torno a uno de los períodos políticos más significativos de la historia reciente de Chile. A partir de esta publicación, la actividad invita a revisar los procesos, tensiones y transformaciones que marcaron la presidencia de Gabriel Boric y los desafíos que enfrenta el país en el escenario político actual.

La conversación contará con la participación de Gabriel Boric, expresidente de la República; María José Naudon, decana de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez; y el propio Eugenio Tironi, quienes dialogarán sobre los principales temas abordados en el libro, ofreciendo distintas perspectivas desde la política, la academia y el pensamiento público.

Más que el lanzamiento de una publicación, la actividad se plantea como un encuentro abierto para promover el intercambio de ideas y el debate en torno a los desafíos que enfrenta Chile, reuniendo a destacadas voces del ámbito público, académico y cultural en una conversación dirigida a toda la ciudadanía.

Al finalizar la presentación, Eugenio Tironi realizará una firma de ejemplares para las y los asistentes.