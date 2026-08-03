Exposición sobre campamentos de Antofagasta

Galería de BAJ Antofagasta y Mattaprat, Arturo Prat 712, cuarto piso, Antofagasta.



Lunes a viernes – 11:00 a 17:00 horas.

Hasta el 11 de septiembre.

Balmaceda Arte Joven (BAJ) Antofagasta presenta la exposición “Tierra Infértil” de la artista Sharon Gonzales, una propuesta fotográfica que forma parte de la programación de Foto Antofagasta 2026. La muestra invita a reflexionar sobre la realidad de los campamentos de Antofagasta, poniendo el foco en las experiencias de quienes habitan estos territorios y en las diversas formas en que construyen pertenencia, identidad y comunidad en un contexto marcado por la desigualdad y la precariedad.

A través de una serie de fotografías construidas mediante la superposición de imágenes, Tierra Infértil propone un recorrido visual por los paisajes y espacios cotidianos que conforman los campamentos de la ciudad. Viviendas autoconstruidas, recorridos habituales, objetos y huellas presentes en el territorio se transforman en elementos que permiten comprender las dinámicas sociales y humanas que se desarrollan en estos lugares.

Más allá de documentar una realidad urbana, la exposición busca acercar al público a las historias que existen detrás de estos espacios, relevando los procesos de adaptación, esfuerzo y construcción de comunidad que forman parte de la vida cotidiana de sus habitantes. La propuesta invita a mirar los campamentos desde una perspectiva que reconoce tanto las problemáticas sociales que los atraviesan como las relaciones de arraigo y pertenencia que allí se generan.

Sharon Gonzales, artista expositora, comenta sobre la muestra “Quise relevar mis experiencias creciendo y habitando la región desde un espacio interno más sensible y enraizado de sus realidades. A través de las imágenes, quisiera evidenciar el cómo se forma esta idea de refugio cuando las personas construyen su hogar en medio de la intemperie, y el cómo aún en lo precario, nacen formas de vida que se anteponen a las adversidades y vuelve estos espacios rocosos como suyos, es algo que causa en mí un profundo sentido de pertenencia y arraigo”.

Por su parte, Jorge Wittwer, director regional de Balmaceda Arte Joven Antofagasta, menciona “como BAJ creemos que uno de nuestros principales desafíos es generar oportunidades para que artistas jóvenes puedan desarrollar y difundir su trabajo. Sharon Gonzales fue seleccionada en la convocatoria de Foto Antofagasta 2025 gracias a una propuesta que aborda, desde una mirada sensible y crítica, una realidad profundamente presente en nuestra región. Tierra Infértil nos invita a detenernos y reflexionar sobre los campamentos, no solo como parte del paisaje urbano de la ciudad, sino también como espacios donde se construyen comunidad, identidad y proyectos de vida.

Para conocer más sobre “Tierra Infértil” y el trabajo de la artista Sharon Gonzales, se invita a visitar las redes sociales de @fotoantofagasta.baj, @baj_antofagasta y el sitio web baj.cl, donde también se podrá acceder a la galería virtual de la exposición.