Día del Rock Chileno 2026 en Sala Metrónomo

Han pasado 63 años desde el hito fundacional del rock chileno: aquel día en que la agrupación Los Jaivas brindó su primer concierto y reclamó así un lugar para los creadores nacionales dentro del naciente género global.

Este 15 de agosto, seis agrupaciones de la Región Metropolitana conmemorarán la efeméride protagonizando la edición 2026 del Día del Rock Chileno 2026, organizada y producida por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través del programa Escuelas de Rock y Música Popular.

Ese día se presentará una selección de bandas de la Región Metropolitana, escogidas a partir de una convocatoria abierta realizada por la Red Rockódromo, que reúne a Paco Miranda, Amanitas, I.O, Paulina Pérez y Trama, Metrajazz y Manul. La programación la completa Cristóbal Briceño y El Grupo Crisis, número invitado para cerrar la jornada musical.

Camino a Rockódromo 2026

La celebración del Día del Rock Chileno 2026 se enmarca dentro del desarrollo de la Red Nacional de Festivales Rockódromo: se trata de una red de conciertos públicos cuyos carteles son conformados a partir de la convocatoria anual que realiza el programa Escuelas de Rock y Música Popular para integrar la Red. Así, las seis bandas y solistas que protagonizan el Día del Rock Chileno 2026 fueron escogidas por un jurado externo al programa, entre un total de 1.629 proyectos musicales inscritos durante el periodo de postulación.

Durante la cita, un jurado escogerá entre las seis bandas seleccionadas al próximo representante de la Región Metropolitana en el festival Rockódromo 2026, a realizarse en Valparaíso en diciembre. De esta forma, el cartel del festival porteño sumará artistas desde las 16 regiones del país, quienes –además de presentarse sobre sus escenarios- podrán participar de las activades de Rockódromo Industria, compartir con programadores de Chile y el extranjero, y promover sus bandas y proyectos musicales entre agentes del sector de la música y el público asistente.

El Día del Rock Chileno fue instaurado por ley en octubre de 2019, a partir de gestiones iniciadas e impulsadas por el gestor cultural Francisco Conejera. En los años sucesivos, la Red Rockódromo se ha sumado a la conmemoración plegando su escenario en la Región Metropolitana en honor a ese hito de la historia musical chilena.