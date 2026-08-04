Ignacio Walker y republicanos: “Es un estigma ser de ultraderecha. Pero por Dios que hacen empeño”

“Claro que es un estigma ser de ultraderecha. Puede ser. Pero por Dios que le hacen empeño”. Con esa frase, el exsenador, excanciller y cientista político Ignacio Walker calificó al Partido Republicano y cuestionó la orientación política del Gobierno del Presidente José Antonio Kast.

En entrevista con Al Pan Pan de El Mostrador, Walker sostuvo que la administración actual mantiene una línea “fuertemente ideológica”, tanto en política interna como en el ámbito internacional.

“A ver, este es un gobierno fuertemente ideológico, el gobierno del presidente Kast”, afirmó.

En materia de relaciones exteriores, el exministro aseguró que el Mandatario ha sido “muy consistente” en respaldar a líderes que identifica con la ultraderecha.

“El Presidente Kast en los últimos 10 años ha sido muy consistente en tomar partido y ponerse del lado de Donald Trump, Víktor Orbán en Hungría, Nayib Bukele en El Salvador, Jair Bolsonaro en Brasil, Javier Milei en Argentina, Giorgia Meloni en Italia y Santiago Abascal en España. Dime con quién andas y te diré quién eres”, sostuvo.

Walker también afirmó que Republicanos ha construido una identidad política diferenciándose del resto de la derecha. “Republicanos lleva siete años distinguiéndose de la ‘derechita cobarde’. ¡Si la expresión es de ellos! ¡No es mía!”, enfatizó.

A su juicio, iniciativas impulsadas recientemente, como la propuesta de privatizar Codelco o el proyecto “Escucha su corazón”, reflejan ese sello. “El Partido Republicano tiene una cosa identitaria muy fuerte. Lo hemos visto, ¿no? Latido de corazón, privatización de Codelco, la propia megarreforma. Son proyectos ideológicos”, afirmó.

Consultado directamente sobre si Republicanos es un partido de ultraderecha, Walker respondió afirmativamente y explicó que utilizaba un criterio propio de la ciencia política.

“Por supuesto. ¿Qué es ultraderecha en Chile? Todo lo que está a la derecha de la UDI. ¿Qué es ultraizquierda en Chile? Todo lo que está a la izquierda del Partido Comunista”, señaló.

El exparlamentario agregó que tanto Republicanos como el Partido Nacional Libertario se ubican en ese espacio político y precisó que esa definición no implica asociarlos al fascismo o al nazismo.

“No se necesita ser nazi o fascista para ser ultraderechista. Yo hablo como cientista político, con rigor analítico, recogiendo todo lo que es la política comparada hoy día y llamando las cosas por su nombre”, sostuvo.

Finalmente, reiteró su crítica al partido del Presidente Kast con la frase que marcó la entrevista: “Claro que es un estigma ser de ultraderecha. Puede ser. Pero por Dios que le hacen empeño”.