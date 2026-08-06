Conversatorio “De la tradición al verso” con payadora Pepita Muñoz

Sábado 8 de agosto – 15:00 horas.

Online AQUÍ.

El Equipo Grandes Mujeres Chilenas invita a su próximo conversatorio online, este sábado 8 de agosto: “De la tradición al verso”, un encuentro con la destacada payadora, cantora, cultora y artesana chilena Pepita Muñoz.

Angélica “Pepita” Muñoz ha hecho de la poesía popular su forma de vida, llevando la tradición chilena desde Pirque a escenarios nacionales e internacionales.