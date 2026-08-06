CULTURA
Conversatorio “De la tradición al verso” con payadora Pepita Muñoz
Conversatorio “De la tradición al verso” con payadora Pepita Muñoz
- Sábado 8 de agosto – 15:00 horas.
- Online AQUÍ.
El Equipo Grandes Mujeres Chilenas invita a su próximo conversatorio online, este sábado 8 de agosto: “De la tradición al verso”, un encuentro con la destacada payadora, cantora, cultora y artesana chilena Pepita Muñoz.
Angélica “Pepita” Muñoz ha hecho de la poesía popular su forma de vida, llevando la tradición chilena desde Pirque a escenarios nacionales e internacionales.
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