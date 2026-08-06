Lanzamiento del libro “¿Sabías qué en la Chimba? Historias olvidadas al norte del Mapocho”

Museo de Santiago Casa Colorada, Merced 860, Metro Plaza de Armas.



Jueves 27 de agosto – 18:30 horas.

Este libro fue escrito por el historiador y encargado de contenidos de Cultura Mapocho, Dante Figueroa Abarca, e ilustrado por Marcelo Escobar.

El proyecto es publicado por Cultura Mapocho y su línea editorial “Ciudad Santiago”. El texto reúne 28 relatos, la mitad de ellos inéditos, que rescatan la memoria de sectores populares e invitan a mirar con nuevos ojos un territorio que muchas veces permanece fuera de los relatos tradicionales de la ciudad.

Estas historias demuestran que La Chimba ha sido escenario de algunos de los episodios más sorprendentes de nuestra historia.

El lector descubrirá cómo Manuel Rodríguez logró esconderse entre el pueblo para escapar de sus perseguidores, dónde nació Colo Colo y qué vínculo une a este histórico barrio con figuras como Francisco “Chamaco” Valdés, Salvador Allende, Godfrey Stevens, Rebeca Matte y Gabriela Mistral, entre otros.

También recorre el mundo de las antiguas chinganas, la bohemia y la vida popular que dieron identidad al sector, con personajes inolvidables como Peta Basaure y la Tía Carlina.