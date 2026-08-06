“Taller literario itinerante” en Limache, Quilpué, Viña y Valparaíso

20 cupos por encuentro.

Gratis.

Las personas interesadas deben inscribirse en el correo editorialnegra@gmail.com o presentarse directamente los sábados a las 11 horas en los espacios culturales indicados abajo. Más información en las redes sociales de Arelis Uribe @uribearelis.

Paradas en Limache, Quilpué, Viña del Mar y Playa Ancha. Así será la ruta del “Taller Literario Itinerante”, proyecto que la escritora Arelis Uribe llevará a estos cuatro puntos de la Región de Valparaíso de forma gratuita, gracias al MINCAP y su Fondo del Libro 2026.

Cada estación del taller contará con cuatro actividades, los sábados de 11 a 13 horas en bibliotecas y centros culturales de la V Región. La idea es evocar el legado de un autor local fallecido mediante un club de lectura y celebrar el aporte de una autoría viva a partir del encuentro con un escritor local. Además, se realizarán rutas pedagógicas y talleres de escritura creativa.

La primera parada del Taller Literario Itinerante será Limache. Las actividades se llevarán a cabo los sábados 8, 15, 22 y 29 de agosto, de 11 a 13 horas, en la biblioteca de la Fundación Lumbre (República 996, Limache). Aquí, se celebrará la obra de Gabriela Mistral y el legado de sus visitas los años 1938 y 1954. El taller también tendrá un encuentro con la escritora limachina Paulina Bermúdez, para finalmente realizar un ejercicio de escritura creativa basado en la obra de Mistral.

La iniciativa es completamente gratuita, con veinte cupos por encuentro. Las personas interesadas pueden inscribirse en el correo editorialnegra@gmail.com o presentarse directamente en Fundación Lumbre los sábados de agosto a las 11 horas.

Como señala Arelis Uribe, escritora y encargada del proyecto, este taller “en ruta” nace de “la idea de que el movimiento es vida. Me inspiré en la línea del tren EFE, que realiza paradas de Limache a Puerto. Pensé que sería entretenido ir deteniéndose en distintas estaciones de la línea del Metro para revisar el acervo literario de la Región de Valparaíso”.

Autorías locales de ayer y hoy

Luego de Limache y siguiendo la línea del tren, el Taller Literario Itinerante se detendrá en Quilpué, los sábados 5, 12, 19 y 26 de septiembre, de 11 a 13 horas, en el centro cultural Daniel de la Vega. Aquí, el taller gozará de un club de lectura, una ruta pedagógica y un ejercicio de escritura creativa basado en la obra de Roberto Bolaño, quien vivió en la localidad entre 1959 y 1964. El escritor local en visita será Mauricio Tapia, autor de “Animales Muertos”.

A continuación, será el turno de Viña del Mar, en el Palacio Rioja, los sábados 10, 17, 24 y 31 de octubre, de 11 a 13 horas. Esta vez, el taller revisará la obra de María Luisa Bombal y visitará la casa donde nació la fundadora del realismo mágico latinoamericano. Cristóbal Gaete será el autor destacado local. En base a la obra de ambas voces, se motivará a escribir una breve crónica con identidad territorial.

El ciclo culminará en Valparaíso, los sábados 7, 14, 21 y 28 de noviembre, de 11 a 13 horas, en la Biblioteca de Playa Ancha. Aquí, el taller revisará el legado literario de Manuel Rojas, realizando visitas a lugares del puerto que inspiraron su obra. Igualmente, se recibirá a Daniela Catrileo, poeta que residió en la “República Independiente” de Playa Ancha. En base a una carta breve de la autora mapuche, el taller explorará el género epistolar.

Además del financiamiento del MINCAP y su Fondo del Libro 2026, el Taller Literario Itinerante cuenta con el apoyo de distintas entidades locales, como EFE, que desplegará afiches de la convocatoria en sus estaciones de Metro. Igualmente, apoyan Bibliometro y la Editorial Universidad de Valparaíso, casa editorial que donará ejemplares de “Pasión de Enseñar: Pensamiento Pedagógico” de Gabriela Mistral a las bibliotecas de Limache.