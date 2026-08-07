Concurso de Composición “Jorge Peña Hen”

Postulaciones hasta el 9 de noviembre.

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La Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile (FOJI) invita a compositores de todo Chile a la convocatoria del VIII Concurso de Composición para Orquestas Infanto Juveniles “Jorge Peña Hen”, emblemático certamen creado en 2003 para fomentar e impulsar la creación musical contemporánea destinada a elencos infantiles y juveniles del país. En esta edición, cuya fecha límite de postulación es el 09 de noviembre, se seleccionará a tres ganadores correspondientes a las zonas norte, centro y sur de Chile, con el objetivo de descentralizar la producción artística y potenciar la actividad creativa de orquestas y compositores en sus propios territorios.

El concurso se ha consolidado como una plataforma clave para visibilizar a nuevos talentos a través de un riguroso proceso de evaluación a ciegas. Jubitza Guzmán, ganadora de la edición 2025, destacó que la evaluación bajo estricto seudónimo garantiza la transparencia e imparcialidad del certamen.

“Esta dinámica valida la obra por su peso técnico e intrínseco, eliminando sesgos y permitiendo democratizar la creación”, señaló Guzmán, cuya obra ganadora integró ritmos del norte grande chileno concebidos desde el paisaje austral para ser interpretados por orquestas juveniles.

Además del reconocimiento, el certamen destaca por ofrecer una experiencia formativa integral en la que los autores seleccionados trabajan directamente con directores y orquestas en residencia.

Para Ismael Huerta, ganador de la versión 2021, la iniciativa representó el hito de escuchar por primera vez una obra propia interpretada en vivo por elencos de alto nivel. Huerta subrayó que el proceso le permitió perfeccionar la escritura instrumental y comprender el paso de la partitura a la ejecución real en sala, fortaleciendo de manera decisiva su vocación profesional.

“Aprendí que las ideas que uno imagina no siempre se materializan exactamente como fueron concebidas. Escuchar una obra en vivo es una experiencia irremplazable”, dijo.

Desde su creación, el Concurso Jorge Peña Hen rinde homenaje al legado del visionario maestro chileno, promoviendo una visión humanista e inclusiva de la música. La iniciativa busca que los jóvenes intérpretes aborden lenguajes contemporáneos diversos y que los compositores nacionales encuentren un espacio concreto para estrenar sus creaciones, consolidando un puente efectivo entre la formación artística, el trabajo comunitario y la práctica orquestal profesional.