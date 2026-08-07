Juan Luis Ossa asume como nuevo director ejecutivo del CEP por los próximos cinco años

El historiador Juan Luis Ossa fue nombrado este viernes 7 de agosto como nuevo director ejecutivo del Centro de Estudios Públicos (CEP), luego de que el Consejo Directivo de la institución ratificara su designación.

Ossa asumirá el cargo por un período de cinco años, con posibilidad de reelección, y sucederá a Leonidas Montes, quien dejó la dirección ejecutiva luego de ser elegido presidente del CEP.

El proceso para encontrar a su reemplazante comenzó el pasado 8 de mayo. Para ello, el Consejo Directivo constituyó un comité de búsqueda que durante tres meses trabajó en la definición del perfil, selección de candidatos y entrevistas a los postulantes.

Tras ese proceso, el comité propuso de manera unánime a Ossa, cuyo nombre fue posteriormente presentado al Consejo Directivo y ratificado este viernes.

Licenciado en Historia por la Universidad Católica de Chile y doctor en Historia Moderna por St Antony’s College de la Universidad de Oxford, Ossa se ha especializado en historia política e intelectual, procesos e instituciones políticas e historia constitucional.

El historiador forma parte del CEP desde 2019. Previamente se desempeñó como director ejecutivo del Centro de Estudios de Historia Política de la Universidad Adolfo Ibáñez y como académico de la Escuela de Gobierno de esa casa de estudios.