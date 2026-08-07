Obra “La Misión” sobre la revolución de Haití en Sala Agustín Siré

U. de Chile, Sala Agustín Siré, Morandé 750, Metro Plaza de Armas.



7 al 22 de agosto – 19:30 horas.

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En el marco de la Temporada 2026 del Departamento de Teatro de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile se presentará en la Sala Agustín Siré: La Misión. Recuerdo de una revolución de Heiner Müller dirigida por el académico Cristian Keim.

La obra —escrita por uno de los dramaturgos más relevantes de Alemania Oriental— se origina a partir de la historia del estallido y triunfo de la única revolución de esclavos exitosa en la historia: la revolución de Haití. Luego de esta instancia, los rebeldes trasladan la lucha a la Jamaica inglesa, donde los revolucionarios se enfrentan a una serie de decisiones complejas que surgen a partir del creciente éxito y de una vida llena de poder y riquezas, que llegan a poner en crisis el modelo propuesto.

“Es una obra de fines de los años setenta que está plenamente vigente, más aún actualmente. Fue escrita en el contexto del desarme del modelo marxista —en medio de la Guerra Fría— y es desde ahí que el autor realiza esta reflexión”, destaca el director, Cristian Keim, quien además añade: “Este texto conecta con el Chile contemporáneo a propósito de la búsqueda de sentido, algo que parece haberse perdido en este tiempo. Habla de un mundo en plena transformación y de la necesidad de redirigir los sueños que hemos tenido hacia lugares en que los contextos actuales permitan su realización; pero también pensando en que la ejecución de determinadas acciones posibilita que los contextos se modifiquen y que se abran espacios para que esas utopías, finalmente, encuentren un espacio donde puedan surgir”.

La Misión. Recuerdo de una revolución cuenta con la asistencia de dirección de Catalina Rozas, el diseño integral de Mariana Segovia Ruiz, y los arreglos sonoros de Hans Kracht. Es protagonizada por Sachel Armijo Landskron, Simón Bascuñán Miranda, Djure Gasic, Felipe Huichicoy Sáez, Antonia Krug, Paula López Christensen, Luz Martínez Viola, Claudio Matus Rozas, Camila Reyes Vigh, Antonia Sepúlveda Tapia, Vicente Soto Contreras y Ginno Vicencio Fuentes.

La obra es un clásico del siglo XX que deja entrever la crisis de los ideales y la transformación de nuevas formas de opresión: “Había intentado trabajar con este texto varias veces, pero nunca había podido hacerlo completo. Encuentro que es uno de los textos más hermosos que he tenido la posibilidad de leer, y aquí encontramos la oportunidad de poder montarlo, con actores y diseñadores jóvenes que están terminando la Universidad, quienes han cumplido a cabalidad con lo que uno pretende de este trabajo”.

Ficha artística:

Autor: Heiner Müller

Dirección: Cristian Keim

Asistencia de dirección: Catalina Rozas

Diseño integral: Mariana Segovia Ruiz

Diseño y Arreglos sonoros: Hans Kracht

Elenco: Sachel Armijo Landskron, Simón Bascuñán Miranda, Djure Gasic, Felipe Huichicoy Sáez, Antonia Krug, Paula López Christensen, Luz Martínez Viola, Claudio Matus Rozas, Camila Reyes Vigh, Antonia Sepúlveda Tapia, Vicente Soto Contreras y Ginno Vicencio Fuentes.