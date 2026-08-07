CONDEPP propone financiar plataforma social para pescadores con licencias industriales

El financiamiento aparece como el principal punto pendiente para concretar una plataforma social destinada a los pescadores artesanales. Así lo planteó el Consejo para la Defensa del Patrimonio Pesquero de Chile (CONDEPP), que propuso utilizar desde 2032 parte de los recursos adicionales que obtenga el Estado mediante la licitación de las licencias de pesca industrial.

La organización valoró que la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (CONAPACH) hayan respaldado la creación de esta plataforma, una demanda que CONDEPP asegura haber instalado en el debate público y legislativo hace más de una década.

La iniciativa busca entregar cobertura permanente frente a las emergencias y riesgos asociados al trabajo en el mar. Según la propuesta del gremio, debería incluir seguros de operación para embarcaciones, motores y artes de pesca; un fondo sectorial de emergencia que se active ante catástrofes climáticas bajo criterios objetivos; y cobertura previsional y de salud adaptada a las características de la actividad.

“Nos hubiera gustado que el subsecretario nos hubiese invitado, dado que llevamos tanto tiempo empujando este tema y fuimos los primeros en levantarlo. Aun así, es de celebrar que tanto la Subsecretaría de Pesca como la CONAPACH se hayan subido de una vez a este carro, que esperamos sea victorioso”, afirmó el presidente de CONDEPP, Hernán Cortés Bernal.

Sin embargo, el dirigente advirtió que la propuesta necesita asegurar desde su origen los recursos necesarios para mantenerse en el tiempo. “Si la propuesta no viene aparejada de una fuente de recursos permanente, no es más que una declaración de buenas intenciones”, sostuvo.

Para resolver ese punto, CONDEPP puso la mirada en 2032, cuando vencen las actuales licencias transables de pesca industrial. La organización propone que las cuotas sean licitadas y que una parte de la recaudación adicional obtenida por el Estado se destine directamente a financiar la plataforma.

Como referencia, el gremio señaló que en 2022 la industria pesquera pagó $21.408 millones por concepto de impuesto específico y sostuvo que, según estimaciones de expertos citadas por la organización, el valor de las licencias adquiridas mediante licitación podría alcanzar hasta ocho veces esa cifra.

“Dado que las licencias de pesca industrial vencen en 2032, a partir de esa fecha, con lo que se recaude adicionalmente por la vía de licitaciones, se debe destinar parte de esos recursos para dar un financiamiento permanente a la Plataforma Social”, afirmó Cortés.

La organización, constituida en 2012 y que señala agrupar a 67 mil pescadores artesanales pertenecientes a 187 organizaciones desde Arica hasta Punta Arenas, pidió que el respaldo manifestado por Subpesca y CONAPACH derive en un proyecto de ley que establezca tanto la plataforma como su mecanismo permanente de financiamiento.

CONDEPP también formuló reparos respecto de quiénes participarán en la discusión. Cortés cuestionó que el subsecretario esté convocando, según afirmó, únicamente a seis dirigentes y advirtió sobre la exclusión de otros actores del sector.

“Esperamos que la Mesa de Urrutia no sea una nueva versión de la Mesa de Longueira con algunos actores que se repiten el plato”, concluyó el dirigente.