Documental “Al sur del invierno está la nieve”

Hasta el 8 de septiembre.

Vía plataforma Blurrr.

El premiado documental chileno Al Sur del Invierno Está la Nieve, dirigido por Seba Vidal Campos y ganadora de SANFIC, tuvo su estreno exclusivo en Blurrr, plataforma chilena de streaming especializada en cine de autor y documentales. Durante un mes, la película estará disponible en la plataforma permitiendo al público acceder a ella mediante arriendo digital.

Filmada en la Región de Magallanes, Al Sur del Invierno Está la Nieve se adentra en la vida cotidiana de quienes habitan uno de los rincones más australes de Chile. A partir de un registro observacional, el documental explora cómo el clima, el aislamiento y la geografía condicionan las formas de habitar este territorio, ofreciendo un retrato íntimo de una comunidad cuya existencia está estrechamente ligada a los ciclos de la naturaleza.

Entre sus principales ejes temáticos destacan la supervivencia en un entorno extremo, la cultura gaucha patagónica y el oficio de los bagualeros —dedicados a la caza de toros baguales—, tradiciones que forman parte del patrimonio cultural de la zona. La película también pone en primer plano el vínculo entre las personas y los animales, mostrando cómo perros, ganado y fauna silvestre participan de un ecosistema donde las fronteras entre naturaleza y vida cotidiana se vuelven difusas.

La propuesta visual, convierte al entorno en un elemento narrativo fundamental. Sus imágenes registran la inmensidad de la Patagonia, la intensidad del invierno y los silencios del paisaje con una fotografía que acompaña el ritmo del lugar y refuerza el carácter contemplativo del relato.

Sobre la experiencia que busca compartir con el público, Sebastián Vidal Campos señala: “Me gustaría que el espectador reflexione sobre sí mismo, pueda maravillarse y sentir ese frío, esa naturaleza y ese recogimiento que yo viví estando allí”.

Con este estreno exclusivo, Blurrr continúa ampliando su catálogo de cine chileno contemporáneo, acercando al público películas que destacan por su novedosa propuesta autoral y por ofrecer nuevas miradas en torno al territorio y la cultura.

Ficha de estreno

Película: Al Sur del Invierno Está la Nieve

Dirección: Sebastián Vidal Campos

Premio: Mejor Película – SANFIC

Estreno digital exclusivo: 7 de agosto – 8 de septiembre de 2026

Plataforma: Blurrr

Modalidad: TVOD (arriendo digital)