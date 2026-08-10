Ciclo de Gus van Sant en Centro Arte Alameda

El próximo 20 de agosto se estrenará La negociación (Dead Man’s Wire), la más reciente película del reconocido director estadounidense Gus Van Sant, una de las figuras fundamentales del cine independiente contemporáneo y una voz imprescindible del cine queer en Estados Unidos.

Por eso, él es el elegido como Director del Mes de agosto en Centro Arte Alameda. El ciclo especial recorrerá algunas de las obras más importantes de su filmografía: My own private Idaho (1991), Last Days (2005), Good will hunting (1997), Drugstore Cowboy (1989), Elephant (2003) y Paranoid Park (2007). La iniciativa cuenta con el financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través de su Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras.

La trayectoria de Gus Van Sant ha sido decisiva para comprender la evolución del cine independiente estadounidense. Durante los años noventa fue uno de los principales exponentes del movimiento New Queer Cinema, junto a realizadores como Greg Araki, Bruce LaBruce y Todd Haynes. Este grupo de cineastas transformó la representación de las identidades y experiencias LGBTIQ+, alejándose de las convenciones narrativas tradicionales para construir relatos más complejos, provocadores y profundamente humanos. Sus películas ofrecieron personajes llenos de contradicciones y matices, ampliando las posibilidades del cine queer y desafiando las representaciones dominantes de la época.

Con el paso de los años, Van Sant expandió su mirada hacia una amplia variedad de temas, transitando con naturalidad entre el cine independiente y las grandes producciones de Hollywood. Su obra ha abordado la adolescencia, la amistad, las adicciones, la violencia, la política, el amor y la marginalidad. La iniciativa cuenta con el financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través de su Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras.

Cartelera

El martes 11 de agosto a las 18:45 horas se exhibe Last Days (2005), libremente inspirada en los últimos días de Kurt Cobain. Con un lenguaje contemplativo y minimalista, Van Sant retrata la soledad y el aislamiento de un músico consumido por el éxito y sus propios fantasmas.

El sábado 15 de agosto a las 16:45 horas se exhibirá Good Will Hunting (1997), clásico protagonizado por Matt Damon y Robin Williams, que narra la historia de un joven con un talento extraordinario para las matemáticas, cuya vida cambia al encontrar un mentor dispuesto a ayudarlo. El guion, escrito por Matt Damon y Ben Affleck, obtuvo el Premio Oscar al Mejor Guion Original y consolidó la carrera de ambos actores.

El martes 18 de agosto a las 18:45 horas será el turno de Drugstore Cowboy (1989), considerada una de las obras fundacionales de la filmografía de Van Sant. Basada en la novela autobiográfica de James Fogle, la película sigue a un grupo de jóvenes adictos que sobreviven robando medicamentos mientras recorren el noroeste de Estados Unidos. Con Matt Dillon, Kelly Lynch y Heather Graham en el elenco, el filme combina humor, lirismo y una poderosa reflexión sobre la dependencia y la marginalidad.

Tras el estreno de La negociación (Dead Man’s Wire), el ciclo continuará el martes 25 de agosto a las 18:45 horas con Elephant (2003), ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Inspirada en la masacre ocurrida en la escuela secundaria de Columbine, la película observa con inquietante serenidad la rutina de un grupo de estudiantes antes de un tiroteo escolar.

El cierre será el viernes 28 de agosto a las 19:00 horas con Paranoid Park (2007), la historia de un adolescente skater que, tras verse involucrado accidentalmente en la muerte de un guardia de seguridad, debe convivir con el peso del secreto y la culpa.