Exposición ” La memoria del tiempo” de Juan Domingo Marinello

Está muestra presenta 50 fotografías en formato de 50x40 cms. Y 5 fotografías en formato de 100x80 cms. del catálogo personal del artista, es un recorrido por la historia, viajes y encuentros del artista, fotografías casuales y de taller, retratos, paisajes en color y blanco y negro.

Muchas de ellas son icónicas, como las de Roberto Matta pintando un mural en La Granja o el retrato de Clotario Blest. Es un recorrido, casi un viaje a la memoria visual del país y que Juan Domingo ha compartido con la Casa Autónoma.

Marinello realizó sus estudios de periodismo en la Pontificia Universidad Católica de Chile, pero después de un tiempo decidió que su interés por la comunicación debería tomar la vía de la imagen, por lo que optó por la fotografía, iniciándose como asistente del maestro Bob Borowicz.

Entre otros se ha desempeñado como reportero gráfico para el periódico chileno El Mercurio, y en revistas como Eva, Creces y como jefe de fotografía de la revista Paula.

Durante la década de los ’80 formó parte del Taller Uno, donde Marinello formó a una gran cantidad de jóvenes fotógrafos. Desde 1985 hasta hace unos años fue docente de la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde en el año 2003 se le otorgó la titularidad.

Marinello ha realizado importantes investigaciones como la recopilación de las obras del destacado dibujante chileno “Coré”, iconografía del teatro chileno, los más importantes registros de la visita del Papá a Chile en 1987, o la historia de la fotografía de prensa en Chile, entre otras. Por décadas ha colaborado con revistas nacionales e internacionales, recibiendo el reconocimiento de premios como el Altazor y Bob Borowicz.