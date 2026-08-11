Convocatoria de primera escuela de fotografía gratuita del país

Hasta el 20 de septiembre.



Las consultas sobre el proceso de postulación pueden realizarse mediante mensaje directo en las redes sociales del Festival de Fotografía de la Sexta Región-FEFS (@festivalfefs) o escribiendo a contacto@fefs.cl.

El Laboratorio de la Imagen de Rancagua, primera escuela de fotografía gratuita del país, abrió su convocatoria para su edición 2026, dirigida a personas mayores de edad interesadas en desarrollar sus conocimientos y práctica en torno a la fotografía autoral.

La iniciativa ofrece 12 cupos para un programa de formación de un año y medio de duración, con clases que se realizarán los días jueves, de 18:00 a 20:00 horas.

Durante el proceso formativo, las y los participantes desarrollarán conocimientos y herramientas en diversas áreas de la fotografía, que abarcan desde la fotografía digital y análoga hasta los procesos fotográficos del siglo XIX y la iluminación de estudio. A esta formación técnica se suma un componente fundamental orientado a la conceptualización, desarrollo y construcción de obras fotográficas autorales, promoviendo la búsqueda de una mirada propia y la capacidad de transformar ideas, experiencias e intereses personales en proyectos fotográficos con una propuesta conceptual y visual definida.

De esta manera, el Laboratorio busca entregar una formación que no se limite al manejo técnico de la cámara, sino que permita a las y los participantes desarrollar una mirada propia y adquirir herramientas para construir y concretar proyectos fotográficos.

Requisitos para postular

Para participar en el proceso de selección es necesario:

Ser mayor de edad.

Contar con una cámara digital.

Enviar una carta de intención, en formato Word o PDF, explicando las motivaciones para participar en el Laboratorio.

La carta deberá ser enviada al correo contacto@fefs.cl.

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 20 de septiembre de 2026.

El listado de las personas seleccionadas será publicado el 27 de septiembre de 2026.

Las consultas sobre el proceso de postulación pueden realizarse mediante mensaje directo en las redes sociales del Festival de Fotografía de la Sexta Región-FEFS (@festivalfefs) o escribiendo a contacto@fefs.cl.

Con esta nueva convocatoria, el Laboratorio de la Imagen de Rancagua continúa desarrollando su propuesta de formación gratuita, generando un espacio de aprendizaje, experimentación y desarrollo de proyectos para quienes buscan profundizar en el lenguaje y las distintas posibilidades de la fotografía.