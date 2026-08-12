Ciclo literario “Poéticas mapuche” en Región de los Ríos

Región de Los Ríos.



Más información AQUÍ.

La poesía mapuche contemporánea es el punto de partida para una experiencia de lectura, conversación y creación artística dirigida a mujeres de la Región de Los Ríos.

Se trata de “Poéticas mapuche: explorando la lectura a través del collage”, proyecto financiado por el Fondo del Libro y la Lectura, Convocatoria 2026, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que inició sus actividades el sábado 8 de agosto y que durante los próximos meses desarrollará tres ciclos gratuitos de mediación lectora en la Ruka Fey Tañi Mapu, ubicada en el sector Los Molinos, en Valdivia.

La iniciativa propone una manera distinta de acercarse a la poesía: leer en voz alta, compartir interpretaciones, crear collages inspirados en los textos y dialogar directamente con las autoras. Cada ciclo está dedicado a una destacada poeta mapuche contemporánea: Daniela Catrileo, Carla Llamunao y Roxana Miranda Rupailaf, quienes participarán en un encuentro con las asistentes al cierre de cada proceso.

El primer ciclo comenzó el sábado 8 de agosto y está dedicado a Daniela Catrileo y su poemario Todas quisimos ser el sol. En esta primera jornada, mujeres de distintas edades, ocupaciones y territorios se reunieron para compartir la lectura de la obra, conversar sobre las resonancias de sus poemas y trasladar parte de esa experiencia a la creación mediante el collage.

Cada ciclo contempla tres sesiones presenciales. En las dos primeras, las participantes leerán colectivamente el poemario, conversarán sobre las obras y desarrollarán ejercicios creativos mediante la técnica del collage análogo. La tercera sesión estará dedicada al encuentro con la escritora invitada, generando un espacio cercano para compartir el proceso de lectura y las creaciones realizadas.

Para Daniela Rosas Fernández, periodista, mediadora de lectura y creadora del proyecto, la iniciativa busca abrir nuevas formas de aproximarse a la poesía y resignificar la experiencia lectora.

“Con este proyecto quiero invitar a detenernos y descubrir la lectura poética como una forma de habitar la belleza, de regalarse un tiempo para el goce estético y para conectar con aquello que un poema despierta en cada una. Más que comprender un texto desde una única interpretación, me interesa que las participantes vivan la poesía como una experiencia sensible. El collage aparece entonces como otra forma de leer, una manera de traducir en imágenes las emociones, recuerdos y resonancias que deja la lectura”.

Además de fomentar el acceso a la poesía contemporánea, el proyecto busca visibilizar la obra de escritoras mapuche y fortalecer espacios de encuentro entre mujeres, donde la literatura, la conversación y la creación artística favorezcan la construcción de comunidad desde las experiencias, memorias y sensibilidades compartidas.

Cada ciclo cuenta con 15 cupos gratuitos y las participantes seleccionadas reciben el libro correspondiente a la autora que trabajarán durante las tres sesiones, además de todos los materiales necesarios para la realización de los collages.

El ciclo dedicado a Daniela Catrileo continuará el sábado 22 de agosto, para finalizar el sábado 29 de agosto con un encuentro junto a la autora. Posteriormente, el proyecto continuará con Carla Llamunao, cuyas sesiones se realizarán los sábados 26 de septiembre y 10 de octubre, mientras que el encuentro con la escritora tendrá lugar el 24 de octubre. El tercer ciclo estará dedicado a Roxana Miranda Rupailaf, con sesiones los sábados 7 y 28 de noviembre y un encuentro de cierre con la autora el 5 de diciembre. Todas las jornadas se desarrollarán entre las 16:00 y las 18:00 horas en la Ruka Fey Tañi Mapu, en Los Molinos.

De esta manera, “Poéticas mapuche” continuará hasta diciembre abordando las obras de las tres escritoras a través de una metodología que reúne lectura compartida, conversación literaria, creación mediante el collage y el diálogo directo con las autoras.

La información sobre el desarrollo del proyecto y las próximas convocatorias será difundida a través de las redes sociales de Australas, proyecto de mediación lectora y collage impulsado por la responsable de esta iniciativa.