Día del Rock Chileno “Francisco Conejera 2026” en Tiltil

Plaza de Armas, Tiltil.



Sábado 15 de agosto – 14:00 horas.

Este sábado 15 de agosto, desde las 14:00 horas, la Plaza de Armas de Tiltil y el Ágora Centro Cultural de Tiltil serán escenario de la XV versión del Día del Rock Chileno Francisco Conejera 2026, una de las celebraciones musicales y culturales más importantes de la comuna.

El cartel de esta nueva edición contempla las presentaciones de Fernando Milagros, Figuretti’s, Mr. Pinop, Eje-Z, Jahime Irie, Tribu de Jah, Malos Pasos, Airys, 7 Hertz, Suerte Williams, Zona de Escape y Fragmentados, quienes serán parte de una jornada dedicada a celebrar la diversidad y vigencia del rock y la música en vivo.

Una tradición que cumple 15 versiones

El Día del Rock Chileno Francisco Conejera se ha consolidado desde su creación en 2011 como uno de los principales hitos de la programación cultural de Tiltil. A lo largo de sus ediciones anteriores, la iniciativa ha reunido a más de 200 agrupaciones musicales locales, nacionales e internacionales, contribuyendo al fortalecimiento de la creación artística y de la escena musical de la comuna.

La celebración se desarrolla en el marco del Día del Rock Chileno, conmemorado cada 15 de agosto en homenaje a la primera presentación de Los Jaivas, entonces denominados “High Bass”, realizada el 15 de agosto de 1963. En Tiltil, esta conmemoración adquirió un sello propio bajo el nombre de Francisco Conejera, en reconocimiento al músico, gestor cultural y periodista que, junto a Hugo Sagua y el área de Cultura de la Municipalidad de Tiltil, fue uno de los impulsores de esta celebración, que con el paso de los años se transformó en parte de la identidad cultural de la comuna.

Fernando Milagros: una de las voces de la música alternativa chilena

Uno de los principales invitados de esta XV edición será Fernando Milagros, cantautor y productor musical chileno cuya propuesta combina elementos de la música popular, el folk y el pop con una marcada búsqueda introspectiva y experimental. Formado como diseñador teatral en la Universidad de Chile, inició su trayectoria musical en 2006 con el álbum Vacaciones en el patio de mi casa, trabajo registrado en su propio hogar. Posteriormente desarrolló una discografía que incluye San Sebastián (2011), producción que le permitió alcanzar reconocimiento internacional y presentarse en escenarios y festivales como Primavera Sound, en Barcelona.

Junto con la programación musical, la jornada contará con el Mercadito de las Artes y Artesanías y la Feria de Emprendimientos, espacios que permitirán a vecinas, vecinos, artistas, artesanos y emprendedores locales presentar y comercializar sus productos, fortaleciendo el encuentro entre cultura, economía local y comunidad.

De esta manera, la Plaza de Armas de Tiltil se transformará durante la jornada en un punto de encuentro para disfrutar de la música en vivo, conocer el trabajo de creadores locales y participar de una celebración cultural abierta a toda la comunidad.

Un archivo que preserva la historia del Día del Rock Chileno en Tiltil

Como parte del trabajo de preservación y puesta en valor de esta celebración, existe un archivo digital que reúne la historia de las primeras 14 ediciones del Día del Rock Chileno en Tiltil.

El registro documenta la trayectoria de esta iniciativa y su aporte al desarrollo de la escena musical de la comuna, destacando la continuidad que ha mantenido Tiltil en torno a esta celebración. El archivo y la investigación están a cargo del músico tiltilano Hugo Sagua Villarruel y los puedes visitar en www.diarockchileno.cl

La XV versión del Día del Rock Chileno Francisco Conejera se realizará el sábado 15 de agosto, desde las 14:00 horas, en la Plaza de Armas de Tiltil – Ágora Centro Cultural de Tiltil, con entrada completamente liberada.

La actividad es organizada por la Corporación Municipal de Cultura de Tiltil, en colaboración con la Ilustre Municipalidad de Tiltil, la Corporación Empresarial Pro Tiltil y Codelco Andina.