TC elimina indemnizaciones por RCA anuladas y limita invariabilidad tributaria de megarreforma

El Tribunal Constitucional (TC) acogió parcialmente este jueves los requerimientos presentados por diputados y senadores de oposición contra la megarreforma del Gobierno. El organismo declaró inconstitucionales los artículos 12 y 13, que establecían indemnizaciones para proyectos de inversión cuya Resolución de Calificación Ambiental (RCA) fuera anulada judicialmente.

El tribunal también eliminó partes del artículo 29, destinado a crear un régimen de invariabilidad tributaria para grandes inversiones nacionales y extranjeras.

Entre las disposiciones objetadas está la facultad del Ministerio de Hacienda para extender el plazo de invariabilidad en circunstancias calificadas. También fueron declaradas inconstitucionales las normas que ampliaban sus efectos a los denominados proyectos conexos.

Reparos ambientales

En materia ambiental, el TC eliminó una restricción incluida en el artículo 11 para las personas que no hubieran formulado observaciones durante la participación ciudadana y posteriormente presentaran reclamaciones por afectación directa.

El organismo también objetó disposiciones sobre la relocalización de concesiones acuícolas. En particular, declaró inconstitucionales las normas que excluían del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental las denominadas micro-relocalizaciones.

El alcance de la resolución

La decisión no elimina completamente el régimen de invariabilidad tributaria ni invalida la totalidad de la megarreforma. El TC suprimió expresiones y facultades específicas, entre ellas la posibilidad de que Hacienda extendiera el beneficio y que este alcanzara a proyectos conexos. Las demás normas impugnadas se mantienen.

En términos prácticos, el pronunciamiento deja fuera del proyecto el mecanismo especial de indemnización para inversiones cuyas autorizaciones ambientales sean anuladas por una sentencia firme. También impide que las micro-relocalizaciones acuícolas queden automáticamente exentas de evaluación ambiental.

El comunicado informa únicamente la parte resolutiva. Las votaciones, los fundamentos de la sentencia, las disidencias y las prevenciones serán divulgados posteriormente, por lo que todavía no se conocen los argumentos jurídicos ni las mayorías de cada decisión.

Mirosevic acusa excesos de Quiroz

El senador Vlado Mirosevic valoró el pronunciamiento y sostuvo que “el Tribunal Constitucional nos ha dado la razón como oposición”, aunque reconoció que el organismo acogió solo parte de las impugnaciones.

El parlamentario acusó que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se extralimitó durante la tramitación de la megarreforma y afirmó que la resolución representa “un freno, un paralé” a sus actuaciones.

Mirosevic recordó que la oposición perdió por un voto la discusión legislativa y aseguró que la iniciativa no cumplirá los objetivos planteados por el Ejecutivo. “No logra todo, no ganamos todos nuestros requerimientos”, admitió, aunque sostuvo que el fallo frena algunos de los aspectos centrales cuestionados por la oposición.

Revisa el comunicado del Tribunal Constitucional en el siguiente link:

Comunicado Rol 17.828-26 – 13.08.2026 – Boletín 18.216-05