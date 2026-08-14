Festival del Día Mundial del Folklore

Parque San Borja, Metro UC, Santiago.



Sábado 29 de agosto – 10:00 horas.

Este sábado 29 de agosto, Santiago se transformará en el escenario de una gran celebración de la cultura con la realización de la XV° versión del Festival del Día Mundial del Folklore, un encuentro organizado por el Ballet Folklórico Antumapu de la Universidad de Chile, que reunirá a miles de artistas y representantes de agrupaciones provenientes de distintas regiones de Chile y comunidades culturales presentes en el país.

La jornada comenzará a las 10:00 horas con un multitudinario pasacalle que llenará de música, danza y color La Alameda de Santiago, para posteriormente continuar con una contundente programación artística en el Parque San Borja, ubicado en Metro Universidad Católica.

La actividad, de carácter gratuito, familiar y abierto a toda la comunidad, busca relevar el folklore como una expresión cultural viva, diversa y en permanente transformación, promoviendo el encuentro entre distintas generaciones, territorios y comunidades.

Durante la jornada se presentarán diversas agrupaciones y conjuntos folklóricos del país. Entre los artistas y elencos invitados destacan el Ballet Folklórico Nacional (BAFONA) y el Ballet Folklórico Antumapu, además de una invitación a alzar pañuelos con las cuecas de Daniel Muñoz y Los Marujos, y Los Santiaguinos.

“Queremos que este festival sea una gran celebración de nuestra cultura, pero también una oportunidad para encontrarnos y reconocernos en nuestra diversidad. El folklore está vivo y cobra sentido cuando se comparte y transmite”, señala Óscar Ramírez, Director Artístico del Ballet Folklórico Antumapu y organizador del evento.