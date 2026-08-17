Obra “Vicaría” en Matucana 100

Centro Cultural Matucana 100, Matucana 100, Santiago.



3 al 13 de septiembre.

Jueves y viernes a las 19:30 horas / Sábado y domingo a las 18:30 horas.

Entradas AQUÍ.

En el marco de la conmemoración de los 50 años de la creación de la Vicaría de la Solidaridad (1976-1990), la Compañía de Teatro Persona anuncia el reestreno de “Vicaría”. Este unipersonal es interpretado por Patricia Cuyul, galardonada con el Premio Caleuche, quien encarna las voces y memorias ficcionadas de las mujeres que trabajaron en la institución fundamental para la defensa de los derechos humanos en Chile.

Las funciones se realizarán de jueves a domingo, entre el 3 y el 13 de septiembre, en la Microsala del Centro Cultural Matucana 100, coincidiendo significativamente con el Mes de la Memoria.

La obra nace de una investigación de dramaturgia etnográfica realizada por Leonardo González. El proyecto busca reflexionar sobre las estructuras de poder que actúan sobre la memoria colectiva, marginando relatos provenientes de mujeres revolucionarias.

Durante la dictadura, el Comité Pro Paz y la posterior Vicaría de la Solidaridad recopilaron información crucial sobre torturas, muertes y desapariciones. La gran mayoría de estos documentos pasaron por las manos de jóvenes trabajadoras que asumieron roles de alto impacto y riesgo. A pesar de esto, la historia oficial ha tendido a asociar los roles heroicos a las voces masculinas, relegando lo femenino a un plano secundario o de víctimas.

Inspirada en el pensamiento de Donna Haraway y Julieta Kirkwood, “Vicaría” toma las nociones de “tejido” y “juegos de cuerdas” para indagar en el procedimiento de hacer memoria como un ente vivo. Las escenas despliegan una experiencia teatral-auditiva donde el cuerpo se convierte en soporte de históricos ciclos de violencia, pero también en un espacio de emancipación y rebeldía. La obra está recomendada para mayores de 14 años.

“Con esta obra no solo investigamos las vidas de las trabajadoras de la Vicaría, sino que además reivindicamos un trabajo que históricamente ha sido invisibilizado por discursos oficiales y medios de comunicación de la época”, explican desde la compañía.

Este montaje estrenado en Puerto Montt en 2021, corresponde al quinto trabajo profesional de Compañía Persona, agrupación reconocida por sus procesos de investigación escénica en torno a los desplazamientos perceptivos de les espectadores. Además, es el primer proyecto interregional del colectivo, desarrollado desde la Región de los Lagos con un equipo de artistas de Puerto Montt, Villarrica y Santiago, lo que contribuye a la descentralización del trabajo artístico en el país.

El proyecto, que cuenta con el financiamiento del Fondo Nacional de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas (Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, convocatoria 2020), consolida su exitosa trayectoria tras haber participado en importantes Festivales como Temporales Teatrales, Santiago OFF y Zicosur.

Ficha Artística:

● Dirección y adaptación: Ignacia González Torres

● Actuación: Patricia Cuyul

● Dramaturgia: Leonardo González

● Composición original: Fernando Matus de la Parra

● Diseño sonoro y microfonía: Felipe Novoa

● Diseño Integral: Gabriela Torrejón

● Realización escenográfica: Cristian Igor

● Diseño gráfico, asistencia técnica y proyecciones: Alonso Escobar

● Producción: Apolo Vidal

● Asistencia de producción: Aracely Essus